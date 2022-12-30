Чем интересна Казань





Удивительный город, уникальный для России, сочетающий в себе богатую историю и современный стиль, мусульманские и христианские святыни – все это по праву можно сказать о столице Татарстана Казани. Познакомиться с историческими достопримечательностями, увидеть самые красивые места, попробовать аппетитные татарские блюда можно, выбрав для себя экскурсии в Казани , множество которых предлагается на сайте sputnik8.com.

Основание Казани

Древнее поселение на месте Казани было заложено в 1005 году. Свое название оно получило от тюркского слова «казан», так именовался котел. По легенде, городище начали строить там, где в котле без огня закипела вода. Казань, построенная волжскими булгарами, помнит нашествие войск Золотой Орды, сделавших ее волжской столицей ханства. После изгнания монголов Казань присоединяется к Московскому царству. С 14 века она становится важным торговым центром, соединяя Московию с югом и востоком.

Экскурсии в Казани

Богатая история бережно сохранена в облике современного города. Ежегодно Казань посещает более 2 млн туристов, которые стремятся увидеть достопримечательности. Самыми известными из них считаются Кремль, знаменитая падающая башня Сююмбике, мечеть Кул Шариф, православный Благовещенский собор и многие другие исторические сооружения.

Наряду с этим, есть много недавно открытых мест, которые также привлекают восторженных гостей города: центральный ЗАГС «Казан», аналог московского Арбата – улица Баумана, набережная вокруг озера Кабан, Дворец Земледельцев, стадион Ак-Барс-Банк Арена, где проводились матчи мирового первенства по футболу.

Погрузиться в атмосферу старины или познакомиться с современными достопримечательностями гости города туристы могут на многочисленных экскурсиях. Неважно на сколько дней человек прибыл в столицу Татарстана. Каждый может выбрать маршрут по своему вкусу.

Самые популярные варианты:

• обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю, позволяющая одновременно увидеть башню Сююмбике и мечеть Кул Шариф;

• обзорная автобусная экскурсия по Казани, где туристы познакомятся не только с историческим центром, но и с современными архитектурными и культурными сооружениями;

• автомобильная экскурсия с посещением самых популярных туристических мест с возможностью остановиться и сделать уникальные фотографии;

• экскурсия по казанскому Арбату – пешеходной улице Баумана, которая полна неожиданных открытий;

• экскурсия-дегустация, на которой можно отведать знаменитые татарские блюда;

• ночная экскурсия по залитой огнями Казани позволит полюбоваться на город в ярких красках.

Казань прекрасна в любое время года. Нельзя упустить шанс познакомиться с ней поближе.

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