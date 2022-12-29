Общество 29.12.2022 14:12
0
29.12.2022 14:12
Видеограф Александр Блинков с высоты в необычном ракурсе показал масштабную стройку первого этапа обхода Волгограда в Светлоярском районе.
- 5 дней наблюдал за процессом, впечатляюще! - написал автор видео.
Съемка велась с 23 по 27 декабря с разных ракурсов - с земли и воздуха. Все удалось вместить в ролик, протяженностью 1,57 минуты. Самые захватывающие кадры - это надвижка через канал пролетов моста. Видео снималось на протяжении пяти дней, а в ускоренном режиме процесс занял чуть более 10 секунд. На этих кадрах многотонная конструкция почти пролетает с одного берега на другой в режиме таймлапс. На самом деле это тяжелый труд строителей - на объекте круглосуточно трудятся 110 человек.
Фото, видео: Александр Блинков / Волгоградсверху
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в Волгограде29.12.2022 14:59
Общество 29.12.2022 14:59
В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварий29.12.2022 13:31
Общество 29.12.2022 13:31
Губернатор Бочаров встретился с начальником военного гарнизона29.12.2022 12:03
Общество 29.12.2022 12:03
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от переедания29.12.2022 11:29
Общество 29.12.2022 11:29
В Волгоградской области дети из Донбасса получают подарки Детфонда29.12.2022 11:28
Общество 29.12.2022 11:28
Бочаров подписал постановление об увеличении прожиточного минимума для волгоградцев29.12.2022 10:58
Общество 29.12.2022 10:58
Как будут работать ТЦ Волгограда на Новый год: график29.12.2022 10:15
Общество 29.12.2022 10:15
На реконструкции Сурского сквера в Волгограде сэкономят 16 млн рублей29.12.2022 09:55
Общество 29.12.2022 09:55
В Волгограде 29 декабря вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале29.12.2022 09:11
Общество 29.12.2022 09:11
В Волгоградской области сгорела вывеска открытого 27 декабря кинотеатра29.12.2022 08:23
Общество 29.12.2022 08:23
Жуткий вой своры собак в квартире девятиэтажки в Волгограде сводит с ума жильцов: видео29.12.2022 06:32
Общество 29.12.2022 06:32
Шумоизоляцию на шоссе Авиаторов в Волгограде починят за 10 млн рублей28.12.2022 21:10
Общество 28.12.2022 21:10
Налоговики исполнили мечты детей из детских домов ЛНР и Волгоградской области28.12.2022 20:26
Общество 28.12.2022 20:26
«Давайте будем добрее»: в Волгограде подвели итоги года по работе с бездомными животными28.12.2022 20:13
Общество 28.12.2022 20:13
Продажу алкоголя частично запретят в Волгограде на Новый год28.12.2022 20:00
Общество 28.12.2022 20:00