







Видеограф Александр Блинков с высоты в необычном ракурсе показал масштабную стройку первого этапа обхода Волгограда в Светлоярском районе.









- 5 дней наблюдал за процессом, впечатляюще! - написал автор видео.

Съемка велась с 23 по 27 декабря с разных ракурсов - с земли и воздуха. Все удалось вместить в ролик, протяженностью 1,57 минуты. Самые захватывающие кадры - это надвижка через канал пролетов моста. Видео снималось на протяжении пяти дней, а в ускоренном режиме процесс занял чуть более 10 секунд. На этих кадрах многотонная конструкция почти пролетает с одного берега на другой в режиме таймлапс. На самом деле это тяжелый труд строителей - на объекте круглосуточно трудятся 110 человек.

Фото, видео: Александр Блинков / Волгоградсверху



