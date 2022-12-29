Телеком

Что Tele2 предложила клиентам в 2022 году

Телеком 29.12.2022 13:37
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29.12.2022 13:37


Оператор  поздравляет абонентов с наступающим Новым годом и Рождеством. В 2022 году клиенты компании получили инновационные продукты, сервисы в поддержку стиля жизни и интересные партнерские услуги. Это обмен минут на новые сервисы, федеральный проект «Понедельники», революционный конструктор мультиподписок, запуск конвергентного решения с домашним интернетом во всех регионах и многое другое. 
Революционные для рынка продукты
В рамках платформы «Другие правила» Tele2 вновь предложила абонентам продукты, не имеющие аналогов в телекоме. Компания расширила возможности обмена минут на полезные сервисы. Клиенты смогли использовать их для занятий спортом и покупки умных устройств. Оператор также учел растущие потребности клиентов в контенте популярных сервисов: поэтому минуты теперь можно менять на безлимитный трафик в VK, YouTube, TikTоk, «Одноклассниках», «Звук» и на игровой платформе Twitch. Компания также масштабировала конвергентное решение – мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ в одном тарифе – на все регионы присутствия. 
По-настоящему революционным стал запуск новой мультиподписки Mixx. В нее вошел значительный пакет трафика, музыка и кино, скидки на покупку техники Xiaomi, опции для геймеров, скидки в магазинах «Лента» и Lamoda, онлайн-курсы от ведущих образовательных платформ. В конце года Tele2 расширила предложение и позволила клиентам собирать подписку Mixx самим. Благодаря конструктору они выбирают нужные сервисы и платят только за интересные им услуги. Традиционный для Tele2 принцип конструктора применяется и к услугам в роуминге. Компания позволила клиентам выбрать параметры своего персонального роуминга – формирование предложения происходит на основании профиля потребления абонента и маршрута его поездки.
Помимо этого, в течение года компания запускала выгодные акции для клиентов. Например, оператор удвоил пакет интернета для новых абонентов: каждые три месяца они получают дополнительный пакет трафика при условии своевременной платы за тариф. 
Tele2 адаптировалась к внешним условиям и помогла клиентам вести привычный образ жизни. Оператор предложил им сертификаты для оплаты иностранных сервисов со счета Tele2 без комиссии. Это 17 платформ, в том числе Amazon US, Twitch US, Fortnite, Spotify US, Nintendo eShop, PUBG Mobile, Minecraft, EA Play US.
Розничная сеть для клиентов

2022-й – год интересных коллабораций и запуска удобных для клиентов сервисов в розничной сети. Tele2 начала сотрудничество с сетью VR-парков ARena Space. Проект стал первым опытом партнерства мобильного бизнеса и индустрии виртуальных развлечений. В дополнение к территории VR-реальности, кофейным зонам и пунктам выдачи интернет-заказов, Tele2 открыла в салонах стойки со снеками и напитками. 
Tele2 продолжила экопроект «Переплавка», цель которого – побудить пользователей правильно утилизировать мобильные устройства и создать инфраструктуру для сбора и переработки этой категории отходов. Оператор оборудовал сотни салонов связи специальными боксами для сбора отработавших гаджетов в 145 городах России. В поддержку идеи осознанного потребления Tele2 открыла в розничной сети пункты выкупа подержанных телефонов. Клиенты компании могут сдать смартфоны или планшеты и получить за них денежные средства на банковскую карту. Для удобства посетителей оператор также ввел возможность оплаты покупок в своих салонах связи с помощью СБП. Кроме того, Tele2 организовала оформление кредита от «Ренессанс Кредит» на покупку любого гаджета, аксессуара или услуги.
Жить красиво c Tele2 

В начале года Tele2 пригласила поклонников зимних видов спорта на горный курорт «Роза Хутор», где проходило мероприятие для экстремалов Rosafest x Gorilla Energy. Оператор традиционно приготовил для клиентов челлендж и преимущества, построил сноупарк с фигурами для трюков. А уже этой зимой абоненты получают привилегии на катке ВДНХ и горнолыжных курортах Подмосковья: бесплатный прокат коньков и кофе, скидки на ски-пасс и аренду оборудования. 
Летом компания организовала онлайн-парки, кинопарковки и арт-пространства для жителей российских городов. Проект прошел в 9 городах от Владивостока до Ростова-на-Дону. Осенью оператор перезапустил популярный проект «Понедельники» во всех регионах присутствия компании. Партнерами стали «Вкусно – и точка», Kassir.ru, Яндекс Заправки, Яндекс Go, Wink, «Перекресток», «Лента», Литрес, Skillbox. В рамках культурной программы Tele2 стала партнером Театра на Бронной, что дает клиентам возможность приобретать билеты на все постановки с 20%-й скидкой. В Санкт-Петербурге клиенты Tele2 могут обменять накопленные минуты на билеты в один из самых модных музеев Северной столицы – Эрарту. 
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