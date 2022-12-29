Экономика 29.12.2022 10:28
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29.12.2022 10:28
Платформа нацелена на повышение качества данных и ускорение работы с ними в среднем на 50-60%. По состоянию на конец 2022 года точность комплаенса и оценки рисков возросла на 20%. Единая платформа управления данными также расширила возможности предиктивной аналитики, результаты которой используются в принятии ключевых решений, в том числе по клиентским операциям.
Основу платформы составляет единое корпоративное хранилище данных (КХД), где собирается продуктовый профиль каждого из клиентов, а также фиксируются события, влияющие на оценку рисков. В дальнейшем эти данные попадают в системы моделирования рисков и принятия решений — проведения операций по счетам и картам для физических и юридических лиц; более точное разделения клиентов на группы (сегменты) и формирование индивидуального предложения для кждой из них; расчёта показателей эффективности и мотивации сотрудников банка.
Резкие изменения в экономике, включая беспрецедентные санкции, кратно увеличили нагрузку на аналитические системы российских банков. Единое КХД обеспечивает ускоренное формирование аналитики по продажам и доходам банка, а также по исполнению бизнес-показателей. Аналогичным образом механизмы единой платформы позволяют готовить отчётность любой сложности, в том числе по запросу регуляторов.
Чтобы обеспечить высокую достоверность аналитики и отчётов, в банке реализован механизм по управлению качеством данных. Его возможности включают не только проверку и оценку, но и повышение уровня качества данных в системах за счёт исправления ошибок, устранения дубликатов и заполнения пробелов.
Дмитрий Левин, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие»:
— 2022 год показал, что эффективность в новых реалиях напрямую зависит от уровня цифровой трансформации, а её основа — работа с корпоративными данными. Наш проект называется «Знай свои данные», и это не случайно. Знание собственных данных и уверенность в них помогает нам эффективно анализировать быстро меняющуюся ситуацию и принимать правильные стратегические решения в интересах наших клиентов.
Внедрение платформы стало результатом совместной работы IT-команды банка и компании DIS Group.
Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка «Открытие»:
— Это по-настоящему масштабный и очень интересный проект, включающий в себя сразу несколько мощных инструментов по работе с данными. Среди ключевых можно выделить платформу по управлению данными, которая позволяет ускорить обмен информацией внутри банка в среднем на 50-60%. Не менее важным этапом было создание бизнес-глоссария. Его суть – помочь бизнес-подразделениями и IT-команде банка «заговорить на одном языке», используя единую терминологию, а значит, повысить точность отчётов и аналитики.
Планы развития платформы включают в себя дальнейшее развитие механизма по управлению качеством данных, а также возможностей для предиктивной аналитики.
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