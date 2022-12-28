В Волгограде озвучили график выплаты пенсий за январь 2023 года

Общество 28.12.2022 17:04
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28.12.2022 17:04
Пожилые жители Волгоградской области получат январскую пенсию досрочно. Как сообщили в ОПФ России по Волгоградской области, пенсию и иные социальные выплаты гражданам выплатят в декабре текущего года.
- В случае получения пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации (дата выплаты - 3, 4 и 11 число) пенсия и иные социальные выплаты за январь 2023 года также будет перечислена досрочно - 29 декабря 2022 года, - сообщили в ОПФ.
Доставка пенсий и иных социальных выплат за январь 2023 года будет осуществляться структурными подразделениями «Почты России» по установленному графику, начиная с 3 января 2023 года.
Для получателей пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации с датой выплаты 21 число денежные средства поступят на их счета в установленную дату.
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