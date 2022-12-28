Режим работы Сбербанка 30 декабря – 9 января

Экономика 28.12.2022 15:25
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28.12.2022 15:25
Сбербанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.
30 декабря (пятница) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.
31 декабря (суббота) — будут работать большинство офисов в режиме с 09.00 до 15.00.
1-3 января — нерабочие дни.
4-6 января — будет работать большинство офисов по индивидуальному графику.
7 января (суббота) — нерабочий день.
8 января (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
9 января (понедельник) —стандартный рабочий день, однако большинство офисов откроются на 30 минут раньше.
В период с 31 декабря по 8 января обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн в разделе «На карте», СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Оформить дебетовую или кредитную СберКарту в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Дебетовую СберКарту можно активировать в приложении и сразу начать ею пользоваться до получения пластика. Если ваша карта без пластика, она уже доступна к использованию для покупок онлайн. Кредитную СберКарту также можно активировать в приложении и начать использовать сразу для оплаты покупок онлайн.
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
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