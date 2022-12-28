ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

Экономика 28.12.2022 14:53
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28.12.2022 14:53
С 1 по 8 января 2023 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут 357 точек продаж банка. Большинство операций в новогодние каникулы доступны клиентам в ВТБ Онлайн.
Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4, 5 и 6 января. 31 декабря офисы ВТБ будут работать по ранее установленным режимам. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 1 по 8 января 2023 года опубликован на сайте ВТБ.
Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователям мобильного приложения можно будет осуществлять в течение всех праздничных выходных. При завершении срока действия вклада в период с 31 декабря по 8 января включительно закрытие вклада произойдет 9 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада ВТБ начислит на него проценты.
В случае плановой даты платежа по кредитам 31 декабря - 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2 - 8 января, деньги могут быть списаны, начиная с 3 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре, заявку необходимо подать до 30 декабря, для досрочного погашения в январе – с 3 января 2023 года.
Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Исключение составят лишь платежи по реквизитам в адрес юридических лиц (в том числе требующие валютного контроля). Платежи по реквизитам, осуществлённые в период:
· с 1 по 2 января включительно будут приняты банком к исполнению 3 января;
· с 3 по 6 января включительно - в стандартном режиме;
· с 7 по 8 января включительно - 9 января.
Сроки зачисления средств необходимо уточнять у банка получателя.
Напоминаем, что в период новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:
∙ никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;
∙ установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;
∙ открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке - если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;
∙ не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике - сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;
∙ оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;
∙ использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.
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