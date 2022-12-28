Экономика

Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших кредитных карт 2022 года

Экономика 28.12.2022 14:26
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28.12.2022 14:26


Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт 2022 года, который подготовил  портал Выберу.ру. В десятке лучших карт года –кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на  максимум»с льготным периодом 120 дней. 
В ходе исследования эксперты учли все накопленные банками-участниками позиции в рейтингах  Выберу.ру по кредитным картам за весь 2022 год. При ранжировании продуктов основными  критериями являлись такие параметры как проценты по кредиту, продолжительность льготного 
периода, диапазон ставок кредитования, кредитный лимит, стоимость выпуска и обслуживания  карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, наличие  бонусов и преимуществ, предложенных банками. Всего в итоговом рейтинге представлены 20  продуктов с наиболее выгодными, по оценке экспертов, условиями от крупнейших банков России по объемам кредитных портфелей. 
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1  миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10000 рублей в месяц комиссия  за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум»можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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