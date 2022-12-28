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Волгоградских школьников приглашают в новогодний онлайн-кэмп с блогерами и артистами

Телеком 28.12.2022 14:47
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28.12.2022 14:47


МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Волгоградские школьники смогут раскрыть свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомиться со звездными наставниками и попробовать свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов.  
Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/s/pokoleniye_mсо 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день участников ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в любом количестве направлений. 
По итогу каждого направления школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.
Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа-блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.
Новогодние каникулы – отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС «Поколение М» таким образом, чтобы «цифровому» поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, - очень яркие, креативные; выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. 
Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС «Поколения М».И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта https://pokolenie.mts.ru/, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

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