«Росгосстрах» поддержит команду велосипедистов-паралимпийцев «Армада»





Компания «Росгосстрах» выступит партнером первой в России велосипедной паралимпийской команды «Армада». Страховщик финансово поддержит спортсменов во время предстоящих соревнований внутри страны и зарубежных стартов.

«Спортивный велосипедный клуб инвалидов «Армада» был создан в 2013 году для популяризации и развития паравелоспорта и Паралимпийского движения в России. Эта команда паравелосипедистов — самая титулованная в нашей стране. За 9 лет ее участники добилисьсерьезных успехов, завоевав различные титулы на чемпионатах России, Европы, кубках мира и на Паралимпийских играх. Среди достижений спортсменов — не только многочисленные победы, но и мировые рекорды на треке.