«Росгосстрах» поддержит команду велосипедистов-паралимпийцев «Армада»

Общество 28.12.2022 12:47
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28.12.2022 12:47
Компания «Росгосстрах» выступит партнером первой в России велосипедной паралимпийской команды «Армада». Страховщик финансово поддержит спортсменов во время предстоящих соревнований внутри страны и зарубежных стартов.
«Спортивный велосипедный клуб инвалидов «Армада» был создан в 2013 году для популяризации и развития паравелоспорта и Паралимпийского движения в России. Эта команда паравелосипедистов — самая титулованная в нашей стране. За 9 лет ее участники добилисьсерьезных успехов, завоевав различные титулы на чемпионатах России, Европы, кубках мира и на Паралимпийских играх. Среди достижений спортсменов — не только многочисленные победы, но и мировые рекорды на треке.
-Спортсмены из «Армады», добившиеся, несмотря на ограничения в состоянии здоровья, таких серьезных достижений в российских и международных соревнованиях, вызывают искренние восхищение и уважение, — отметил Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — И мы рады, что можем поддержать их тренировочный процесс и помочь им и дальше достойно представлять нашу страну в Паралимпийском движении.
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