Экономика

ВТБ: в 2023 году каждая вторая сделка на первичном рынке пройдет с ипотекой

Экономика 28.12.2022 11:35
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28.12.2022 11:35


По прогнозам ВТБ, модернизация госпрограмм обеспечит доступность жилищного кредитования для населения и сохранит равновесие на рынке новостроек в следующем году. Каждая вторая сделка на первичном рынке в целом пройдет с использованием ипотеки, причем в сегменте квартир ее доля достигнет 70%. 

Продление «Ипотеки с господдержкой-2020» и расширение периметра «семейной» программы придали положительный импульс как жилищному кредитованию, так и первичному рынку недвижимости в целом. 

Несмотря на корректировку ставки по основной льготной программе, ее условия по-прежнему гораздо выгоднее базовых предложений банков, а распространение «семейной ипотеки» на клиентов с двумя детьми до 18 лет существенно расширяет круг потенциальных заемщиков. Эти факторы могут обеспечить стабильный спрос на жилищные кредиты. 

Помимо поддержки рынка ипотеки, модернизация госпрограмм при прочих равных условиях позволит удержать равновесное состояние на рынке новостроек, которое было достигнуто к концу 2022 года, и будет способствовать дальнейшему восстановлению сегмента.  На этом фоне доля ипотеки останется превалирующей, и не менее 50% сделок в сегменте первичного жилья пройдут с использованием кредитных средств, причем среди квартир эта доля будет доходить до 70%.

-Мы наблюдаем устойчиво высокий уровень доли ипотеки на рынке недвижимости, и в следующем году ожидаем сохранение этого тренда. Важную роль здесь играют программы государственного субсидирования. Для многих заемщиков льготные ставки по ипотеке - определяющий фактор при покупке квартиры в новостройке, поскольку позволяют получить сниженный уровень ежемесячных платежей. Еще одна причина – это дальнейшая цифровизация сегмента. Сегодня заключить сделку и оформить жилищный кредит можно удаленно, процесс постоянно упрощается. В результате, при благоприятной макроэкономичексой ситуации в следующем году каждая вторая сделка на первичном рынке пройдет с привлечением ипотеки, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. 

По его оценке, в этом году российские банки выдадут порядка 4,7 трлн рублей ипотеки, а в следующем за счет продления госпрограмм покажут сопоставимые результаты. При этом льготные программы могут показать прирост продаж: «Ипотека с господдержкой-2020» – до 1,2 трлн рублей, «семейная» – до 900 млрд.

Ранее ВТБ прогнозировал, что в 2022 году площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в России составит 60 млн кв. м, что в 1,5 раза превысит объемы ввода жилья в многоквартирных домах. Общий объем строительства жилой недвижимости по итогам текущего года превысит 100 млн кв. м.

С 27 декабря ВТБ первым из российских банков начал принимать заявки по новым условиям «семейной ипотеки». С 27 декабря подать документы на льготный кредит могут заемщики с двумя и более детьми до 18 лет. Такая возможность им доступна через партнеров банка, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000 и в офисах ВТБ. До конца недели услуга будет запущена на сайте ВТБ. 
С Нового года клиенты ВТБ также смогут оформить заявку по новым условиям «Ипотеки с господдержкой-2020». Банк сохранит дисконт в размере 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Минимальная ставка по программе составит 7,7%.

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