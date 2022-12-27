Как зарегистрировать товарный знак всего в 4 клика

Полезно знать 27.12.2022 19:16
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27.12.2022 19:16
Товарный знак – это графическое изображение, с помощью которого можно определить принадлежность товара или услуги юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Товарный знак (ТЗ) относится к интеллектуальной собственности и, чтобы владеть правами на его использование, необходимо ТЗ зарегистрировать.
Например, сервис Brand-Search.ru предоставляет возможность отправлять заявки на регистрацию товарных знаков в режиме онлайн и всего в 4 клика. Квалифицированные юристы сервиса возьмут на себя все дальнейшие хлопоты по регистрации ТЗ.
Идея создания сервиса
По заявлениям разработчиков сервиса, их целью было разрушение тенденции закостенения сферы регистрации прав интеллектуальной собственности в эпоху, когда любые действия переходят в режим онлайн и совершаются всего несколькими кликами.
Больше никаких тонн бумаги и вынужденного хождения по кабинетам! Получить регистрацию товарного знака можно не выходя из офиса.
Детализация
Оформление заявки действительно происходит всего в 4 клика. Пользователю необходимо завести Личный кабинет, на его главной странице выбрать новое окно и перейти к первому шагу заполнения заявки.
На первом этапе указывается только наименование, загружается логотип (если он нужен) и указывается ОГРН. Сервис самостоятельно найдёт всю необходимую информацию о компании и автоматически заполнит поля заявки.
Ориентируясь на заявки в базах Роспатента, оставленные пользователем ранее, система автоматически подбирает классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Плюсом является возможность сразу увидеть величину пошлин к уплате в зависимости от количества классов МКТУ.
На следующем этапе пользователь определяет свой тариф. Сервис автоматически рассчитает стоимость услуги.
Пользователь выбирает способ оплаты пошлины, а также и стоимость ведения заявки.
После подтверждения сервис сообщит о направлении заявки квалифицированным юристам сервиса Brand-Search, которые далее и займутся всеми юридическими тонкостями.
Разработчики сервиса максимально упростили процедуру для своих пользователей, автоматизировав большую часть процессов. Остаётся только попробовать!
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