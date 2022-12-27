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Оптимальный выбор: важные свойства материала для тента

Полезно знать 27.12.2022 18:30
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27.12.2022 18:30


Навесные и временные конструкции часто используются на приусадебном участке. Это может быть тент для автомобиля, летняя веранда для отдыха или небольшая палатка для детей. Вместе с тем к подобным постройкам предъявляются довольно серьёзные требования по прочности и безопасности применяемого материала. Высокими эксплуатационными характеристиками обладает современный тентовый материал – тарпаулин. Это надежный и практичный выбор.
О материале
Тарпаулин популярен при создании навесов, временной обшивки и т.п,  благодаря многофункциональности: огнеупорности, прочности к разрыву, разрезу, выветриванию и другим видам воздействия. Материал имеет особое переплетение полимерных волокон по запатентованной технологии.
Соотношение качества и цены выводят тарпаулин в лидеры среды материалов для укрытия.
Основные свойства
Главными характеристиками тарпаулина являются:
1. Максимальная износостойкий и долговечный. Материал не истирается со временем, не образует трещин или заломов даже при длительном хранении в сложенном состоянии.
2. Устойчивый к температурным изменениям в широком диапазоне (спокойно выдерживает температуры от - 40 до +70 градусов) даже при длительном воздействии неблагоприятных факторов.
3. Герметичный. Не пропускает звук, тепло и влагу. Сохраняет внутри благоприятный микроклимат, не формируя затхлости.
4. Препятствует размножению микроорганизмов (грибков, плесени) и гниению.
5. Не меняет геометрических свойств на всём протяжении срока эксплуатации даже при наличии серьёзного физического воздействия.
6. Материал максимально лёгок.
7. Абсолютно влагонепроницаемый. При длительном воздействии не пропитывается влагой и не меняет вес.
8. Пластичен, позволяет укрывать объекты любой формы.
9. Полотна легко объединять благодаря качеству комбинаторности.
10. Максимально прост в уходе.
11. Удобен в хранении.
Таким образом, тарпаулин – это отличный материал для укрытия различных объектов или создания тентовых навесов. Он прослужит не один сезон, не потеряет внешнего вида и своих эксплуатационных характеристик. Материал полностью безопасен для человека, при эксплуатации не выделяет вредных, токсичных веществ.
Тарпаулин станет отличным выбором для владельцев частных домов при строительстве навесных конструкций, с целью укрытия машины или различных объектов, стоящих в гараже, а также от прямого воздействия влаги и снега тех, что  находятся под открытым небом.
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