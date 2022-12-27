Экономика

Банк «Открытие» увеличил digital продажи благодаря решению Rubbles

Экономика 27.12.2022 14:55
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27.12.2022 14:55


Банк «Открытие» всего за четыре месяца увеличил продажи в мобильном банке собственных и партнерских продуктов для розничных клиентов на 6% за счет усиления персонализации клиентских коммуникаций. Также удалось повысить вовлеченность аудитории: треть пользователей охотнее реагируют на предложения от банка, соответствующие их жизненной ситуации. Достичь таких результатов помогло внедрение платформы для управления ценностью клиентов (CVM-платформа) Rubbles Customer Insight, которая позволяет автоматизировать запуск маркетинговых кампаний и настраивать их под запросы и предпочтения клиентов банка.
Искусственный интеллект, встроенный в платформу Rubbles Customer Insight, на основе обезличенных данных о транзакционной активности, портфеле продуктов и социальном профиле клиента определяет и прогнозирует его жизненные ситуации. Используя эту информацию, банк может адаптировать свои коммуникации под текущие потребности конкретного клиента и предложить наиболее актуальные для него продукты и сервисы. Например, если клиент недавно оформил ипотеку, банк предложит ему кредит наличными на ремонт квартиры. Клиентам с детьми будет интересна информация по детским выплатам и актуальны акционные предложения в специализированных магазинах.
При помощи технологий Rubbles мы можем использовать массив уникальных данных не только для анализа, но и для умного продвижения наших продуктов, максимальной эффективности коммуникаций с клиентами. Это положительно влияет на клиентский опыт и на наши бизнес-показатели, — отметила Анастасия Бельченко, управляющий директор управления развития цифровых продуктов и платформ банка «Открытие».
Платформа Rubbles Customer Insight использует передовые ML-подходы для сегментации аудитории и включает широкий набор инструментов для продвинутой аналитики, в частности, для автоматизации АБ-тестов и прогноза аплифтов целевых действий. Кроме того, она позволяет легко встраивать результаты работы ML-моделей в маркетинговые кампании и оперативно их корректировать на основе автоматического анализа обратной связи. Таким образом запускается процесс непрерывных улучшений клиентских коммуникаций. Благодаря этому банк «Открытие» смог в столь короткий срок увеличить продажи розничных продуктов в диджитал-каналах и повысить лояльность клиентов, — комментирует Дмитрий Макеев, директор по продуктам CVM в компании Rubbles.

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