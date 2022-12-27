Экономика

Банк «Открытие» расширил возможности реструктуризации и рефинансирования розничных кредитов

Экономика 27.12.2022 12:37
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27.12.2022 12:37


Банк «Открытие» создал «конструктор реструктуризации» розничных кредитов и существенно расширил возможности для клиентов по рефинансированию действующих займов. Это позволит клиентам, оказавшимся в трудном финансовом положении, комбинировать различные механизмы снижения финансовой нагрузки и комфортно обслуживать кредит. 
Ранее клиент, имеющий просрочку по кредиту наличными, в рамках реструктуризации мог получить только отсрочку по выплате основного долга или снизить ежемесячный платеж, увеличив общий срок кредита. Теперь в банке создан «конструктор реструктуризации» – клиент может одновременно с увеличением срока кредита воспользоваться временной отсрочкой по оплате процентов либо тела кредита, а также изменить процентную ставку для снижения размера ежемесячного платежа.
С 2022 года «Открытие» запустил программу рефинансирования действующих кредитов наличными и кредитных карт, оформленных в банке. Рефинансирование предусматривает возможность объединить несколько кредитов наличными и кредитных карт, выданных банком «Открытие», и получить новый кредит по средневзвешенной ставке по объединенным продуктам. При этом клиент получает новый график платежей и начинает платить по нему. Сейчас у клиента есть возможность получить отсрочку по процентам, если кредит взят недавно, но уже есть проблемы с его обслуживанием, либо отсрочку по выплате основного долга, если кредит погашался уже достаточное время и основные проценты по нему выплачены.
Банк «Открытие» ценит время клиентов, поэтому оформить реструктуризацию или рефинансирование можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, процедура оформления занимает до 15 минут, либо в любом офисе «Открытия».
В результате за 11 месяцев 2022 года банк «Открытие» реструктурировал розничных кредитов на 5,1 млрд рублей, что на 38% больше, чем за весь 2021 год. Программой реструктуризации в текущем году воспользовались более 5 тысяч человек.
Банк также рефинансировал около 600 кредитов на сумму порядка 700 млн рублей.
Чаще всего за реструктуризацией и рефинансированием кредита в банк обращаются мужчины в возрасте 30-40 лет. Больше всего обращений поступает из Москвы и Московской области, Тульской, Тверской и Ярославской областей, а также из регионов Западной Сибири.  Главная причина обращений — снижение доходов или потеря работы. Дистанционный формат более востребован у клиентов — через него оформляется порядка 70% обращений. 
Подробнее с условиями программ реструктуризации и рефинансирования кредитов можно ознакомиться на сайте банка.

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