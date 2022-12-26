Экономика 26.12.2022 19:12
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26.12.2022 19:12
Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запустила мультивалютный паевой фонд «Открытие – Еврооблигации РФ», позволяющий инвестировать в инструменты, номинированные в долларах и юанях. При этом общая комиссия фонда – одна из самых низких на рынке. Паи доступны к покупке от 1000 рублей в личном кабинете УК «Открытие» или в офисах агентов.
ПИФ «Открытие – Еврооблигации РФ» подходит тем клиентам, кто заинтересован в получении дохода от своих инвестиций в привязке к валюте. В его состав входят государственные и корпоративные облигации российских компаний, номинированные в долларах США и юанях, торгующиеся на Мосбирже. Таким образом, инвесторы могут сформировать валютные сбережения с потенциальной доходностью, превышающей ставки по валютным вкладам.
Инвестиционный портфель находится под управлением профессионалов, которые ежедневно следят за состоянием фонда и при необходимости корректируют его состав. Благодаря экспертизе портфельных управляющих ПИФ «Открытие – Еврооблигации РФ» включает бумаги с наилучшим соотношением риска и доходности.
Дополнительные преимущества, которые делают условия продукта еще более привлекательными:
· Одна из самых низких комиссий за управление среди открытых ПИФов еврооблигаций – 1 %. Низкая комиссия увеличивает потенциальную доходность всего фонда.
· Отсутствие надбавки (комиссии, взимаемой при приобретении продукта).
· Освобождение дохода до 3 млн в год от НДФЛ (при владении паями более 3 лет, вне зависимости от валютных переоценок)
Купить паи фонда можно от 1000 рублей в личном кабинете УК «Открытие», «Открытие Инвестиции», мобильном приложении и Интернет банке «Открытие», а также в офисах других агентов.
Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
– Один из основных запросов клиентов в текущей непростой экономической ситуации – получать доход в валюте. Мы создали паевой фонд с активной стратегией управления портфелем государственного и корпоративного долга в долларах и юанях, инфраструктура которого никак не связана с иностранными депозитариями – все бумаги хранятся в России. Уверен, что фонд найдет отклик у тех инвесторов, которые заинтересованы в стабильном доходе от роста валютных облигаций.
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