Общество

РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программы

Общество 26.12.2022 18:03
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26.12.2022 18:03


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направил 16,5 млрд рублей на реализацию социальных программ в 2022 г. Их цель – повышение качества жизни сотрудников, их семей и жителей городов ответственности компании.

В марте 2022 года РУСАЛ на 10% повысил зарплату сотрудникам российских предприятий. При этом повышение происходило дважды и в 2021 году: в феврале до 20% и в сентябре – ещё на 10%. Сейчас на всех предприятиях РУСАЛа зарплаты значительно выше средних по регионам.

Кроме того, в декабре в компании принято решение о выплате сотрудникам рабочих специальностей годовых премий, которые составят 100% зарплаты. Программа действует пятый год подряд.

Помимо повышения зарплат и выплат премий РУСАЛ постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. С 1 апреля 2022 года в полтора раза была увеличена дотация на питание, которую получают в рабочие дни или смены все сотрудники предприятий. Компания также реализовала корпоративные программы санаторно-курортного лечения и отдыха для сотрудников, а также для их детей в летних лагерях.

Традиционно РУСАЛ уделяет большое внимание охране здоровья. Всем сотрудникам компании предоставляется полис ДМС или возможность бесплатно лечиться в корпоративных медицинских центрах. На предприятиях организована добровольная вакцинация от коронавируса. Также на данный момент завершена сезонная вакцинация от гриппа.

РУСАЛ продолжает оказывать поддержку семи «Медицинским центрам помощи и спасения» для лечения больных коронавирусом, построенным в 2020 году на средства компании в Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете, Саяногорске и Краснотурьинске. За 2 года работы в центрах вылечились более 20 тысяч человек.

Также в регионах продолжает действовать жилищная программа, которая позволяет работнику на беспрецедентных условиях приобрести свое жилье в городе – 0% первоначальный взнос. При этом 50% ежемесячного платежа, включая проценты и основное тело долга, платит компания. В этом году продолжилась работа по созданию современных микрорайонов в сибирских городах, где работают предприятия РУСАЛа. На средства компании будут построены кварталы со всей необходимой для жизни и отдыха инфраструктурой – игровыми и спортивными площадками, рекреационными зонами, подземными парковками и т.д. По таким проектам в следующем году начнется строительство жилья в Ачинске и Братске. Впоследствии программа распространится и на другие сибирские города компании.

В трех городах ответственности РУСАЛа – в Саяногорске, Братске и Тайшете – строятся Центры спортивных единоборств. Здесь дети и взрослые смогут заниматься боксом, борьбой, дзюдо, самбо, каратэ и другими популярными дисциплинами. Сейчас строители выполняют отделочные работы. Все три Центра спортивных единоборств будут сданы в эксплуатацию в начале 2023 года. В следующем году проект начнет реализовываться и в других городах РУСАЛа.

-Мы не раз сталкивались с кризисами. Но даже в самые тяжелые времена на первом месте всегда были интересы трудовых коллективов. Наша цель остается неизменной – создание безопасных условий труда и новых возможностей для комфортной жизни сотрудников РУСАЛа и жителей наших городов. Компания ответственно выполняет свои социальные обязательства и расширяет программы, направленные на повышение качества жизни людей в городах, где расположены наши предприятия: строит медцентры, спортивные объекты, жилье, благоустраивает общественные пространства, привлекает для работы в регионах опытных врачей и педагогов, запускает новые образовательные программы. Мы рассчитываем, что все социальные инициативы получат продолжение и в следующем году, – сказала заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема.
 

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