Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу двухстороннего акцепта дистанционно





Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» – специально разработанной площадке для подбора банковских сервисов в формате «одного окна».

Чтобы подключить услугу, клиенту банка необходимо заполнить заявку и прикрепить документы – это займет несколько минут, после чего банк проверит данные и предоставит доступ к продукту.

Двухсторонний акцепт и мониторинг позволит настроить процесс исполнения платежей по заданным параметрам. Благодаря этому компания усилит контроль за финансами и снизит риск несанкционированного расхода средств. Платежи будут отправляться на дополнительное одобрение, если они не соответствуют заранее установленным критериям: сумма, реквизиты, назначение платежа и т. д.

— Заключение соглашения о двухстороннем акцепте и мониторинге в интернет-банке сэкономит время крупных клиентов при получении финансовых услуг, направленных на усиление финансовой безопасности. В наших планах до конца года – реализовать подключение трехстороннего акцепта, когда одна компания сможет контролировать платежи другой в рамках группы или специфической сделки, — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».