Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу двухстороннего акцепта дистанционно
Экономика 26.12.2022 16:38
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26.12.2022 16:38
Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» – специально разработанной площадке для подбора банковских сервисов в формате «одного окна».
Чтобы подключить услугу, клиенту банка необходимо заполнить заявку и прикрепить документы – это займет несколько минут, после чего банк проверит данные и предоставит доступ к продукту.
Двухсторонний акцепт и мониторинг позволит настроить процесс исполнения платежей по заданным параметрам. Благодаря этому компания усилит контроль за финансами и снизит риск несанкционированного расхода средств. Платежи будут отправляться на дополнительное одобрение, если они не соответствуют заранее установленным критериям: сумма, реквизиты, назначение платежа и т. д.
— Заключение соглашения о двухстороннем акцепте и мониторинге в интернет-банке сэкономит время крупных клиентов при получении финансовых услуг, направленных на усиление финансовой безопасности. В наших планах до конца года – реализовать подключение трехстороннего акцепта, когда одна компания сможет контролировать платежи другой в рамках группы или специфической сделки, — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
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