Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегий

Экономика 26.12.2022 16:19
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26.12.2022 16:19
Программа Orange Premium Club от ПСБ — это исключительные предложения по распоряжению средствами и личным временем клиентов. Она подчеркивает статус и избавляет от лишних забот. Как стать частью банковского клуба особых привилегий и какие новые преимущества доступны участникам программы,эксперты Южного филиала ПСБ рассказали в ходе итоговой в 2022году встречи с клиентами и партнерами.
Orange Premium Club– премиальная программа обслуживания, в рамках которой банк предлагает персональный подход, высокодоходные финансовые продукты, а также целый комплекс дополнительных возможностей.
— Это программа для тех, кто достиг определенного уровня дохода, рассчитывает на качественный сервис имаксимально выгодные условия в управлении своими деньгами.Orange Premium Club – по-настоящему клубная история, где членом клуба становится не только сам клиент, но и его близкие — так как все привилегии распространяются и на членов семьи, — отметила заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Олеся Маслакова.
За каждым участником программы Orange Premium Club закреплен персональный менеджер, который помогает сформировать эффективно работающий портфель, ведь для клиентов программы доступны не только депозиты с повышенными ставками, но и инвестиционные продукты с большей потенциальной доходностью.
Участники клуба могут получить профессиональные консультации в области права и налогообложения, покупки-продажи недвижимости и в других сферах.
Повседневные поручения, например, заказ продуктов на дом или бронь столика в ресторане,возьмет на себя специальный консьерж-сервис.
В 2022 году ПСБ совместно с платежной системой «Мир» запустил дебетовую и кредитную карты Mir Supreme для участников премиальной программы. Карта дает клиентам двойные преимущества от ПСБ и платежной системы «Мир».
— Аналитики банка провели исследование изменений в структуре повседневных расходов наших клиентов и учли полученные данные при формировании программы лояльности карты Mir Supreme. Премиальные клиенты предъявляют высокие требования к функциональности банковских карт, поэтому особенно ценят предложения, разработанные с учетом их образа жизни, привычек и потребностей. Мы предоставили расширенную бонусную программу с максимальной выгодой от покупок, сохранив при этом прозрачную и понятную систему начисления кешбэка, — рассказывает Олеся Маслакова.
Что необходимо сделать для того, чтобы войти в клуб избранных? Порог входа в программу достаточно комфортный:необходимо разместить совокупно на всех счетах в банке сумму от 1,5 миллионов рублей, либо держать миллион рублей на всех счетах при ежемесячных тратах по премиальным картам ПСБ от 50 тысяч.
Закрепить статус премиального клиента ПСБ можно даже без посещения офиса банка.
Достаточно позвонить в контакт-центр и оставить заявку, а курьер привезет выпущенную карту куда и когда будет удобно клиенту.
— Мы ставим задачу — быть лидерами на рынке премиальных банковских услуг, и нам это удается, о чем свидетельствуют победы в авторитетной национальной премии Frank Premium Banking Award в таких номинациях, как лучшие предложения по нефинансовым привилегиям, лучшая работа премиальных менеджеров и других. Но самое главное подтверждение востребованности и высокого качества услуг в том, что среди ВИП-клиентов Южного филиала ПСБ много тех, кто остается с нами на многие годы и сотрудничает с банком уже более 10 лет, — подчеркнула Олеся Маслакова.
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