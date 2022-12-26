Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»





В жилом комплексе «Колизей», расположенном в Кировском районе Волгограда, объявляются Рождественские скидки. Новые квартиры, строящиеся по технологии «тёплой керамики», теперь доступны с выгодой до 500 000 рублей.

В жилом комплексе развитая собственная инфраструктура: школа, детский сад, ярмарка, фитнес-клуб, авиамодельный клуб и даже аквапарк. При этом, чистовая отделка и меблирование квартир доступны к оформлению в ипотеку от 1% годовых.

Подробности предложения узнавайте в офисе продаж по телефону 49-53-53 (ул. Рабоче-Крестьянская 19 а, 3 этаж или Санаторная 14).

Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, а также сроках находится на сайте жкколизей.рф







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