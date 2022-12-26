Общество 26.12.2022 13:56
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26.12.2022 13:56
Компания «СОГАЗ-Мед» информирует: с 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым*. Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС,штрих-код полиса,контакты страховой компании.
Какие преимущества новой формы полиса ОМС?
1. Ранее гражданам необходимо было дважды посещать офис компании – в день подачи заявления на оформление полиса и в день его получения через 45 рабочих дней. C 1 декабря достаточнобудет один раз посетить офис – готовая выписка со штрих-кодом полиса ОМС придет на электронную почту, указанную в заявлении.Если нет электронной почты, то получить выписку можно будет при повторном посещении любого удобного офиса компании (независимо от первоначального места обращения).
2. Заявление о выборе (замене) страховой компании и о включении в единый регистр застрахованных лиц можно подать, в том числе, через Единый портал «Госуслуги»**, где информацию о полисе ОМС возможно самостоятельно распечатать из своего личного кабинета.
Как получить медпомощь с 1 декабря?
При обращении за медицинской помощью в течение переходного периода, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении).
Дополнительно для удобства своих застрахованных компания «СОГАЗ-Мед» реализовала в мобильном приложении «СОГАЗ-Мед: полис ОМС, медицина» раздел с данными о полисе и штрих-кодом полиса ОМС, с помощью которого можно записаться к врачу, в том числе через инфоматы в поликлинике. Таким образом застрахованные в компании экономят свое время, имея всегда под рукой данные полиса ОМС.
Обращаем внимание!
1. Ранее выданные полисы ОМС с актуальной информацией о застрахованном продолжают свое действие, их не нужно менять.
2. Если вы оформляли полис ОМС до 1 декабря, и срок действия временного свидетельства уже истек (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) – не забудьте забрать свой полис ОМС в страховой компании.
3. Если вы имеете на руках полис старого образца, полученный до 01.05.2011 г., или не сообщили в свою страховую компанию об изменениях персональных данных, например, о смене фамилии, адреса проживания, номера телефона, электронной почты – обратитесь в офис страховой компании для предоставления данных, чтобы беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ.
*Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
**О работе сервиса в вашем регионе необходимо уточнить на портале «Госуслуги»
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