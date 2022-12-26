СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской области

В Волгоградской области следователями возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Еланского района, который до 2017 года воспитывал в одиночку несовершеннолетнюю дочь. По сообщению официального представителя СУ СК России по региону Дарьи Буяновой, мужчина обвиняется в присвоении средств, поступавших на карту дочери в качестве выплат за потерю кормильца.

– С 2018 года по сентябрь 2022 года подозреваемый, являясь единственным родителем и опекуном ребенка 2007 года рождения, совершал хищение денежных средств, поступавших на банковскую карту в качестве компенсации, которые фактически принадлежали его несовершеннолетней дочери, – сообщила Дарья Буянова. – При этом с июля 2017 года девочка перестала проживать с отцом и переехала к родной бабушке. Однако банковскую карту, на которую производились начисления, мужчина оставил себе и распоряжался деньгами по личному усмотрению. Сумма, снятая с карты, составила более 450 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела Жирновским МРСО СУ СК России по Волгоградской области послужили материалы, представленные прокуратурой Еланского района.

– В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает представитель СУ СКР.