Экономика

ВТБ запустил ипотеку на покупку частных домов по договору долевого участия

Экономика 26.12.2022 11:31
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26.12.2022 11:31


ВТБ первым на рынке начал выдавать жилищные кредиты на покупку индивидуального жилого дома по договору участия в долевом строительстве. Получить средства клиенты могут  как на рыночных, так и льготных условиях.

-Для ВТБ стратегически важно повышать доступность ипотечного кредитования, поэтому банк регулярно совершенствует программы, позволяющие клиентам улучшить свои жилищные условия. В последнее время россияне все чаще предпочитают индивидуальные дома – в этом году они оказались в 1,5 раза популярнее квартир. С учетом комфортности такого формата проживания, мы считаем, что в дальнейшем тренд будет только усиливаться. В то же самое время проекты индивидуального строительства пока занимают всего около 10% в общем объеме выдач ипотеки. Рассчитываем, что с запуском новой программы этот рынок начнет расти. В рамках нашего продукта процесс получения ипотеки на дома предельно прозрачен и практически ничем не отличается от покупки в кредит квартиры или апартаментов. Пока в списке представлены проекты нескольких застройщиков в Подмосковье и Ульяновской области, но уже в следующем году география партнеров расширится, -  прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.

Возможность приобрести индивидуальный жилой дом у застройщика по договору участия в долевом строительстве (ДУДС) россияне получили в марте 2022 года. Согласно внесенным изменениям в 214-ФЗ, к таким объектам относятся дома в пределах малоэтажного жилого комплекса, имеющие социальную и инженерную инфраструктуры. Другими словами, речь идет о коттеджных поселках.
 
Закон предусматривает повышенные требования к застройщикам, реализующим недвижимость по ДУДС. Во-первых, компания должна иметь не менее трех лет опыта в строительстве многоквартирных домов совокупной площадью от 5 тыс. кв. метров. Во-вторых, должна зарегистрировать права на земельный участок, на котором планируется возведение объектов. Привлекать средства участников долевого строительства застройщик также может на определенных условиях. Для этого должны быть утверждены проекты планировки и межевания территории жилого комплекса, получено разрешение на строительство, а также зарегистрировано право собственности или договор аренды на земельный участок. 

До запуска ипотечной программы ВТБ на покупку домов по ДУДС похожие продукты на российском банковском рынке представлены не были.

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