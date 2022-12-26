Общество

В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 году

Общество 26.12.2022 08:38
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26.12.2022 08:38



Сотрудники территориальных управлений федеральных ведомств с 1 января 2023 года получат весомую прибавку к зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие нормативные акты о расчете зарплаты вступают в силу уже через несколько дней. По сведениям информагентства, радостную новость уже сообщили работникам казначейства, Волгоградстата, управления Росимущества, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и других федеральных ведомств. 

Так, реформа оплаты труда федералов подразумевает увеличение базового оклада в три раза. Если раньше он составлял около 5 тысяч рублей, то после Нового года он вырастет до 15 тысяч рублей. 

- Наша зарплата складывалась из базового оклада, оклада за чин, надбавки за выслугу лет, премии, доплаты за особые условия, за работу с гостайной и т.д., - рассказал ИА «Высота 102» сотрудник одного из территориальных управлений федерального ведомства. – Набегало около 25 -27 тысяч. Федералы в регионе были одними из самых низкооплачиваемых госслужащих, никто не верил, что у нас такие маленькие зарплаты. 

Теперь, по ожиданиям сотрудников федеральных ведомств, зарплата может вырасти до 35-40 тысяч, правда, премии будут небольшими – не 2,5 оклада, а 0,9. 

По мнению федеральных чиновников, в системе оплаты их труда, наконец, будет восстановлена справедливость. 


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