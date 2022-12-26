В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 году

Общество 26.12.2022 08:38
0
26.12.2022 08:38
Сотрудники территориальных управлений федеральных ведомств с 1 января 2023 года получат весомую прибавку к зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие нормативные акты о расчете зарплаты вступают в силу уже через несколько дней. По сведениям информагентства, радостную новость уже сообщили работникам казначейства, Волгоградстата, управления Росимущества, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и других федеральных ведомств.
Так, реформа оплаты труда федералов подразумевает увеличение базового оклада в три раза. Если раньше он составлял около 5 тысяч рублей, то после Нового года он вырастет до 15 тысяч рублей.
- Наша зарплата складывалась из базового оклада, оклада за чин, надбавки за выслугу лет, премии, доплаты за особые условия, за работу с гостайной и т.д., - рассказал ИА «Высота 102» сотрудник одного из территориальных управлений федерального ведомства. – Набегало около 25 -27 тысяч. Федералы в регионе были одними из самых низкооплачиваемых госслужащих, никто не верил, что у нас такие маленькие зарплаты.
Теперь, по ожиданиям сотрудников федеральных ведомств, зарплата может вырасти до 35-40 тысяч, правда, премии будут небольшими – не 2,5 оклада, а 0,9.
По мнению федеральных чиновников, в системе оплаты их труда, наконец, будет восстановлена справедливость.
Напомним, ранее сообщалось о повышении зарплат госслужащих органов исполнительной власти и регпарламента, депутатов областной думы, сотрудников госучреждений Волгоградской области, помощников депутатов Волгоградской городской думы.
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздники26.12.2022 12:25
Общество 26.12.2022 12:25
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиями26.12.2022 12:10
Общество 26.12.2022 12:10
Андрей Бочаров привел все службы в готовность26.12.2022 11:23
Общество 26.12.2022 11:23
«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололед26.12.2022 07:58
Общество 26.12.2022 07:58
Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощи25.12.2022 20:34
Общество 25.12.2022 20:34
ККС Волгоградской области лишает полномочий судью после обращения СУ СКР25.12.2022 15:58
Общество 25.12.2022 15:58
Температурные качели будут испытывать волгоградцев до Нового года25.12.2022 14:43
Общество 25.12.2022 14:43
Первый год такое: волгоградцы сообщают о дефиците елочных базаров25.12.2022 14:03
Общество 25.12.2022 14:03
«Открытие Авто»: 44% автовладельцев ЮФО готовы приобрести автомобиль за границей25.12.2022 09:25
Общество 25.12.2022 09:25
Детские голоса из ДНР и ЛНР звучат на Хоровом соборе в Волгограде25.12.2022 08:32
Общество 25.12.2022 08:32
В Волгоградской области имя погибшего на Украине Героя России присвоили юнармии24.12.2022 20:03
Общество 24.12.2022 20:03
Сколько стоит зумер: молодые россияне оценили свои профессиональные навыки24.12.2022 18:39
Общество 24.12.2022 18:39
В Волжском Деды Морозы в тумане пробежали 50-метровку24.12.2022 17:10
Общество 24.12.2022 17:10
Волгоградская епархия организует трезвую пробежку 1 января 2023 года24.12.2022 15:53
Общество 24.12.2022 15:53
Бочаров: вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде реконструируют к 2025 году24.12.2022 12:42
Общество 24.12.2022 12:42