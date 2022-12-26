Экономика

Объем кредитов под 0%, предоставленных банком «Открытие» начинающим предпринимателям, превысил 141 млн рублей

Экономика 26.12.2022 13:10
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26.12.2022 13:10


Льготная программа реализуется банком совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы при поддержке столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Общая сумма таких кредитов, выданных российскими банками, составила 789 млн рублей.
Банк «Открытие» стал участником льготной программы в мае 2022 года и за это время предоставил столичным предпринимателям более 141 млн рублей. C учетом субсидирования ставки они получили кредиты под ноль процентов годовых. Суммарно за время действия программы банки предоставили начинающим предпринимателям 789 млн рублей.
Сниженная ставка – 0% – будет действовать в течение года, при этом кредит выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие – заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.
Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств или приобретение оборудования, недвижимого имущества. Также его можно взять на оплату аренды или ремонта помещений, выплату заработанной платы сотрудникам и иные расходы на развитие бизнеса. При этом залога от клиента не требуется, поручителем по каждому кредиту становится город, субсидируя часть процентной ставки.

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