«Призрачная карта» банка «Открытие» стала одной из лучших на рынке





Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими картами для онлайн-шоппинга в декабре 2022 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали дебетовые карты банков топ-100 и рассчитали 20 наиболее выгодных держателям вариантов. При составлении рейтинга в расчёт брались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и количество его категорий. Кроме того, учитывались условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, набор дополнительных бонусов и значимость банка на рынке.

«Призрачная карта», выпущенная в специальном дизайне с логотипом популярной кинофраншизы «Охотники за привидениями», по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.

Карту можно оформить как в офисах, так и на сайте банка. Владельцы «Призрачной карты» могут получить 50% кешбэка за покупки в онлайн- и офлайн- кинотеатрах и до 2% кешбэка по остальным покупкам.

«Призрачная карта» является частью специального проекта банка «Открытие» для любителей кино, в ходе которого клиенты оформили более 10 тысяч дебетовых карт с легендарными персонажами комиксов и мультфильмов. Популярный герой серии комиксов и кинофильмов о «Бэтмене» Харви Квин стала первым выборов у клиентов банка, которые заказывали карты с индивидуальным дизайном. Всего было выпущено более 4 тысяч таких карт, наибольшей популярностью они пользовались среди молодежи в возрасте 18 – 27 лет – это половина (50%) от всех ее заказавших.

Дебетовые карты с самим «Бэтменом» заказали более 3 тысяч клиентов «Открытия», на третьем месте карты с изображением героев мультсериала «Том и Джерри», которые оформили 2,5 тысячи клиентов. При этом на карты «Том и Джерри» пришлось 37% от всего кешбэка, который получили держатели карт.

В пятерку популярных карт по выдачам также вошли супергерои «Чудо-женщина» и «Супермен», которые заказали более тысячи клиентов банка. Карты с ними оформляли не только молодые люди, но и представители более старшего поколения. Так, карты с «Чудо-женщиной» оказались популярными среди клиентов в возрасте 28-37 лет (23%) и 38-47 лет (38%), а «Супермен» стал наиболее востребован у клиентов в возрасте 28-37 лет (38%).

В топ-5 городов по выдачам карт с героями «супергеройских вселенных» вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Уфа.