Экономика 23.12.2022 18:17
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23.12.2022 18:17
Банк «Открытие» запустил новогодний челлендж в сервисе коротких вертикальных видео VK Клипы с участием своих амбассадоров, популярных актеров и видеоблогеров. Все участники проекта получат Opencard с 5% кешбэком на все, бонусные предложения от партнеров банка и подарки от ВКонтакте. Авторам лучших роликов банк перечислит по 23 000 рублей.
В проекте примут участие амбассадоры «Открытия» — народный артист России Константин Хабенский и телеведущая, актриса Марина Кравец, актеры Андрей Гайдулян и Ирина Безрукова, певец JONY, видеоблогеры Аня Покров, Лена Самчук и многие другие. Челлендж продлится до 20 января 2023 года.
Для участия в челлендже #ОткрытиеЭмоций необходимо записать на видео свои позитивные эмоции с помощью новогодней AR-маски и разместить ролик на странице проекта в VK Клипах. Поможет в этом пользователям амбассадор банка Константин Хабенский.
Участники челленджа могут оформить дебетовую Opencard с повышенным 5% кешбэком за все на месяц, и вместе с картой получить скидочные промокоды от партнеров банка. Первые 10 000 участников челленджа также получат в подарок промокод на выбор стикерпака из магазина ВКонтакте.
Все авторы роликов примут участие в розыгрыше суперпризов от банка «Открытие». Каждую неделю организаторы челленджа будут выбирать трех авторов лучших видео и перечислять им по 23 000 рублей на Opencard.
Победители будут объявлены в сообществе банка ВКонтакте https://vk.com/otkritiecorp
Челлендж #ОткрытиеЭмоций станет частью большого Новогоднего проекта от ВКонтакте, в котором банк «Открытие» уже принимает участие и разыграет 2 000 промокодов на повышенную ставку по вкладу «Первый» до 8,6% на год. Открыть вклад смогут все новые клиенты банка и клиенты, у которых в течение предыдущих 90 дней было размещено на вкладах и накопительных счета в «Открытии» не более 50 000 рублей включительно.
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