Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

Экономика 23.12.2022 15:27
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23.12.2022 15:27
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-5 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в декабре 2022 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения 50 крупнейших российских банков по активам (на 01.02.2022 г).
Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка и курс обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, стоимость выпуска и обслуживания карты, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, условие перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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