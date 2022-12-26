



В Волгоградской области качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 84% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых традиций встречи Нового года, и они различаются по возрастам.

Как оказалось, итоги года в социальных сетях активнее всего подводят респонденты в возрасте 25-34 и 45-54 лет. Большинство опрошенных всех возрастов оставляют поздравление в социальных сетях и звонят лично. Интересно, что почти 43% опрошенных от 55 лет и старше в Волгограде готовят новые блюда и упаковывает подарки с подсказками из видеороликов в Сети. Тогда как в целом по России видео инструкции используют чаще всего опрошенные 18-24 лет.

С помощью мобильного интернета за городом в новогодние праздники чаще всего смотрят новогоднее обращение волгоградцы в возрасте 35-44 года. Сто процентов респондентов 18-24, 35-44, 55 лет и старше любят делиться впечатлениями, празднуя новый год за городом, и активнее всего используют мобильный интернет для публикации фото и видео в соцсетях.

Каждый третий респондент возраста 25-34 лет отправляет праздничные открытки в мессенджерах. А вот абоненты старше 55 лет больше всего любят поздравлять родственников по видеосвязи.

Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (60% против 40%).

Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 46% опрошенных женщин пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах. У мужчин – всего 22%. По видеосвязи звонят больше мужчина (40% против 36%), а голосовую связь чаще используют женщины (36% против 24%).

Качество связи за городом при этом устраивает 80% участников исследования. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 2 года. Напомним, в Волгоградской области за последние два года сеть 4G билайн, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. А скорость мобильного интернета выросла на 40% по сравнению с летом прошлого года.

*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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