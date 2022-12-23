ВТБ запустил мобильное приложение по инкассации для крупного бизнеса

Экономика 23.12.2022 12:19
0
23.12.2022 12:19
Банк ВТБ разработал универсальное мобильное приложение по инкассации и кассовым операциям для крупных компаний
Приложение на базе Android предназначено для работы кассиров с заявками на выдачу, размен и сдачу наличных. Сотрудники в точках продаж - кассиры - через смартфон получат доступ к основным документам инкассации в электронном виде: «Заявка на выдачу наличных денег», «Заявка на сдачу наличных», «Заявка на доставку размена».
Новый сервис значительно упрощает операционные процессы организации по сдаче/подкреплению наличными и разменом. Теперь уведомить банк о необходимости инкассации можно прямо со смартфона. В приложении организован удобный запрос на регистрацию кассиров, можно подписывать заявки электронной подписью, в режиме онлайн отслеживать статусы их обработки и рассмотрения, а также инициировать процедуру отзыва электронной заявки, уже отправленной на рассмотрение в банк. Электронный документооборот идет по защищенным каналам связи. Чтобы кассиры быстро освоились и ориентировались, в приложении реализован интуитивно понятный интерфейс.
Особенность мобильного приложения ВТБ заключается в возможности его использования не только при наличии собственной инкассаторской службы, но и при привлечении стороннего перевозчика.
-Мы оптимизировали и значительно упростили клиентский путь, переведя взаимодействие в цифровое поле. Таким образом, мы предложили нашим клиентам улучшенный сервис и существенно сократили операционные расходы всех участников процесса, что полностью согласуется с принципами принятой в банке ESG-стратегии, – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.
Сбербанк профинансировал начальные этапы строительства 24 млн кв. м жилья с 2019 года23.12.2022 12:14
Экономика 23.12.2022 12:14
ВТБ начнет выпуск пластиковых карт «Мир» в Казахстане23.12.2022 12:07
Экономика 23.12.2022 12:07
Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России23.12.2022 09:59
Экономика 23.12.2022 09:59
Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваев22.12.2022 20:03
Экономика 22.12.2022 20:03
Энергетики отмечают профессиональный праздник22.12.2022 19:26
Экономика 22.12.2022 19:26
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионов22.12.2022 19:22
Экономика 22.12.2022 19:22
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферу22.12.2022 17:20
Экономика 22.12.2022 17:20
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летие22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Домклик спрогнозировал рекорд по выдачам ипотеки Сбера с господдержкой в декабре22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации ПАО Банк «ФК Открытие»22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Сбербанк нарастил долю на рынке кредитования малого бизнеса22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 января22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
ВТБ: спрос на розничные кредиты в декабре вышел на уровень прошлого года22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46