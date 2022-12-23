Экономика

ВТБ запустил мобильное приложение по инкассации для крупного бизнеса

Экономика 23.12.2022 12:19
0
23.12.2022 12:19


Банк ВТБ разработал универсальное мобильное приложение по инкассации и кассовым операциям для крупных компаний

Приложение на базе Android предназначено для работы кассиров с заявками на выдачу, размен и сдачу наличных. Сотрудники в точках продаж - кассиры - через смартфон получат доступ к основным документам инкассации в электронном виде: «Заявка на выдачу наличных денег», «Заявка на сдачу наличных», «Заявка на доставку размена».

Новый сервис значительно упрощает операционные процессы организации по сдаче/подкреплению наличными и разменом. Теперь уведомить банк о необходимости инкассации можно прямо со смартфона. В приложении организован удобный запрос на регистрацию кассиров, можно подписывать заявки электронной подписью, в режиме онлайн отслеживать статусы их обработки и рассмотрения, а также инициировать процедуру отзыва электронной заявки, уже отправленной на рассмотрение в банк. Электронный документооборот идет по защищенным каналам связи. Чтобы кассиры быстро освоились и ориентировались, в приложении реализован интуитивно понятный интерфейс.

Особенность мобильного приложения ВТБ заключается в возможности его использования не только при наличии собственной инкассаторской службы, но и при привлечении стороннего перевозчика.

-Мы оптимизировали и значительно упростили клиентский путь, переведя взаимодействие в цифровое поле. Таким образом, мы предложили нашим клиентам улучшенный сервис и существенно сократили операционные расходы всех участников процесса, что полностью согласуется с принципами принятой в банке ESG-стратегии, – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.12.2022 12:14
Экономика 23.12.2022 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 12:07
Экономика 23.12.2022 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 09:59
Экономика 23.12.2022 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 20:03
Экономика 22.12.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 19:26
Экономика 22.12.2022 19:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 19:22
Экономика 22.12.2022 19:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 17:20
Экономика 22.12.2022 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:46
Две электрички в Волгоградской области 24 декабря опоздают на 40 минутСмотреть фотографии
14:42
«Высота 102»: в Волгограде арестовали имущество экс-чиновников по делу о мошенничестве и взяткахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
В глубинку Волгоградской области отправили 19 скорых и 55 школьных автобусовСмотреть фотографии
12:38
Перекрыли две полосы. Центр Волгограда встал в пробку из-за ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Участникам СВО из Волгоградской области отправили 67 тонн подарковСмотреть фотографии
12:22
ФСБ задержала волгоградца, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУСмотреть фотографии
11:39
Поселок Солнечный в Волгограде остался без воды из-за лопиныСмотреть фотографии
11:15
Работали пять бригад. В облздраве сообщили состояние пострадавших в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
Учитель из Волгограда накопила 2 миллиона и отдала их мошенникамСмотреть фотографии
10:40
Пришел в гости: хозяин арендованного дома в Волгоградской области нашел тела трех мужчинСмотреть фотографии
10:09
Многодетную мать признали виновной в гибели двоих детей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области столкнулись микроавтобус и КАМАЗ. Двое погибли, четверо пострадали: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Камышине пропавшего 10 ноября мужчину нашли в больницеСмотреть фотографии
09:11
Пятеро заводчан пострадали на юге Волгограда в ДТП со служебным автобусомСмотреть фотографии
08:58
В Минтрансе пересмотрят проект концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
08:20
Все-таки он случится: в Волгограде прилепили тройку к арт-объекту «202»Смотреть фотографии
21:07
В Волгоградской области 23 и 24 декабря прогнозируют гололед и туманСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области суд запретил держать скот и птицу в райцентре из-за плохого запахаСмотреть фотографии
20:03
Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваевСмотреть фотографии
19:26
Энергетики отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионовСмотреть фотографии
17:41
Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФСмотреть фотографии
17:20
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферуСмотреть фотографии
17:18
«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизниСмотреть фотографии
16:22
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
16:11
Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВОСмотреть фотографии
16:06
В «Яндексе» открестились от курьеров, объявивших о забастовке в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от ДетфондаСмотреть фотографии
15:37
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»Смотреть фотографии
14:44
Новый год под вопросом? Арт-объект «202» вызвал недоумение у волгоградцевСмотреть фотографии
 