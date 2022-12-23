Расследования

Многодетную мать признали виновной в гибели двоих детей на пожаре под Волгоградом

Расследования 23.12.2022 10:09
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23.12.2022 10:09


В Волгоградской области виновной в причинении смерти по неосторожности двум мальчикам 2 и 8 лет признана их мать, которая оставила детей без присмотра.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Руднянский районный суд приговорил 35-летнюю женщину по ч.3 ст. 109 УК РФ к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Вину она не признала. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Государственное обвинение поддерживал прокурор района Роман Громов.
Трагедия случилась 3 ноября 2021 года и расследовалась сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. Следствием и судом установлено, что многодетная мать, которая воспитывала трех мальчиков 2, 4 и 8 лет и 10-летнюю девочку, в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вечером она оставила детей без присмотра в частном доме. Младший ребенок нашел зажигалку и поджег простынь, огонь быстро распространился по всему дому. Девочка помогла выбраться из дома 4-летнему брату, а еще двое мальчиков 2 и 8 лет погибли от отравления продуктами горения.
В настоящее время дочь и сын осужденной проживают со своими отцами.

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