В Волгоградской области 23 и 24 декабря прогнозируют гололед и туман

Общество 22.12.2022 21:07
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22.12.2022 21:07
В Волгоградской области в ближайшие два дня, 23 и 24 декабря ожидаются гололед и туман. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха днем местами может достигать +5 градусов, ночью будет небольшой минус. 25 декабря в некоторых районах выпадет мокрый снег.
Но в Волгограде осадков 23, 24 и 25 декабря не будет. При этом сохранится гололедица. Днем в областном центре потеплеет до +2+3 градусов, ночью будет около нуля.
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