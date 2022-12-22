В Волгоградской области 23 и 24 декабря прогнозируют гололед и туман









В Волгоградской области в ближайшие два дня, 23 и 24 декабря ожидаются гололед и туман. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха днем местами может достигать +5 градусов, ночью будет небольшой минус. 25 декабря в некоторых районах выпадет мокрый снег.





Но в Волгограде осадков 23, 24 и 25 декабря не будет. При этом сохранится гололедица. Днем в областном центре потеплеет до +2+3 градусов, ночью будет около нуля.