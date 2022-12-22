Экономика

Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летие

Экономика 22.12.2022 16:22
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22.12.2022 16:22



Сегодня, в День энергетика, сотрудники Волжской теплоэлектростанции отмечают очередную годовщину. Ровно 60 лет назад, 22 декабря 1962 года,  в городе был запущен первый энергоблок  ТЭЦ.   Открытие станции  явилось значимым событием  для активно развивающегося города. 
В течение всех этих лет станция бесперебойно обеспечивает теплом и горячей водой волжан. Для 250 сотрудников станции – это  каждодневный, сложный и очень напряженный труд. Труд всех -  от простого рабочего до руководителя высшего звена.



Как отметил, поздравляя коллег,  генеральный директор  ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго    Михаил Зимин, сплоченный и профессиональный коллектив Волжской ТЭЦ готов к выполнению задач любой сложности. А его заслуги отмечены сегодня почетной грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ».

- 60 лет мы достойно несем звание энергетика, - обратился к сотрудникам технический директор Волжской ТЭЦ Николай Раков. - Молодежь достойно продолжает традиции наших ветеранов, за  нашими достижениями  стоит накопленный опыт многих поколений. Я желаю вам безаварийной работы, счастья, здоровья вам и вашим семьям.

По мнению заместителя Генерального директора по персоналу и административным вопросам  ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго  Анатолия Провоторова, труд энегетиков станции трудно переоценить и их нелёгкий, созидательный труд и мастерство достойны глубокого уважения и благодарности.

Именно благодарности получали сегодня лучшие из лучших – более 20 сотрудников получили сегодня заслуженные награды - благодарность ПАО «ЛУКОЙЛ», почетные грамоты и благодарственные письма Комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, почетные грамоты Главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, почетные грамоты и благодарности  ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго,   почетные грамоты первичной профсоюзной организации  ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго.

- Энергетика для меня – это и работа, и семья. Меня сюда привел отец, здесь работает и моя супруга, То есть станция – мой второй дом. Очень приятно, когда твой труд отмечен, это стимулирует. Хочу пожелать сегодня своим коллегам мирного неба над головой, здоровья и безаварийной работы, - поделился с корреспондентом агентства награжденный Благодарностью ПАО «ЛУКОЙЛ» начальник смены котлотурбинного цеха участка оперативного персонала Службы эксплуатации Анатолий Силуянов.

Машинист насосных установок 3 разряда участка оперативного персонала Службы эксплуатации  Елена Выприцкая, награжденная сегодня  почетной грамотой ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго, работает на станции 28 лет.

- Награда всегда стимулирует для дальнейшей работы. У нас отличный коллектив, я желаю всем успехов. Для меня энергетика – семейная традиция.  Я – потомственный эенергетик, - рассказывает Елена, - моя мама проработала здесь 36 лет. Здесь же я  познакомилась со своим будущим мужем, мы вместе уже 15 лет. День энергетика – это праздник целых семей, для кого слова «тепло» и «свет» - это целая эпоха.


Профессиональный праздник – прекрасный повод встретиться со своими коллегами и партнерами.  Поздравить коллег приехали  технический директор Волжской ТЭЦ-2 Сергей Коснырев  и  управляющий    Волжских тепловых сетей Михаил Петровичу Кубанцев. Были и творческие подарки – душевные песни в исполнении ансамбля «Лазоревые зори».

- Там, где энергетики – территория добрых дел. И этот год мы прожили так, сделав светлее чьи-то жизни. Наш праздник – это знаменитая «Лампочка Ильича», напоминающая о переменах, которые внесла «электрификация всей страны» в большую историю и в нашу повседневную жизнь. Это чувство радости, рождающейся от причастности к большому и важному делу. И это - дополнительный повод сказать друг другу «спасибо», возможность почувствовать себя звеном единой цепи, - такие слова звучали сегодня  на ВолжскойТЭЦ.

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