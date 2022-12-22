Сбербанк приглашает волгоградцев на каток под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха

Общество 22.12.2022 14:06
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22.12.2022 14:06
Ежедневно жители и гости Волгограда могут посетить самый большой городской каток под открытым небом, площадью 2000 квадратных метров. Новую ледовую площадку поддержал Сбербанк. Одновременно на льду может находиться порядка 400 человек. Каток стал частью зимних аттракционов, организованных в этом сезоне на территории Центрального парка культуры и отдыха по адресу ул. Батальонная, 4.
Территория катка благоустроена: установлены красочные ограждения и будет фотозона с новогодней тематикой. Праздничную атмосферу создаёт подборка фоновой новогодней музыки. Переобуться можно на территории катка, рядом с павильонами, здесь же находятся пункт проката и заточки коньков.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Новый год дарит много радости, света и отличного настроения. Это волшебное время нам хочется разделить с родными и близкими. Новый ледовый каток в нашем городе как раз может стать тем самым местом, где можно весело и атмосферно провести время в кругу любимых и дорогих людей. Радует, что банку представилась возможность создать праздничное настроение горожанам. Поздравляю всех волгоградцев с наступающими праздниками и приглашаю на каток зарядиться волшебной и позитивной энергией».
Каток будет работать до конца февраля 2023 года ежедневно с 10:00 до 22:00 в рамках 4-х сеансов: 10:00-13:00, 14:00-16:00, 17:00-19:00, 20:00-22:00. При оплате входного билета картами Сбербанка посетители катка получат скидку 15%.
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