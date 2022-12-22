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Что делать, если МФО заявила в полицию о мошенничестве

Полезно знать 22.12.2022 14:59
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22.12.2022 14:59


Невыполнение взятых на себя долговых обязательств, к примеру регулярные опоздания с оплатой задолженности или полный отказ от платежей по займам, оформленным в банках или микрофинансовых организациях, всегда приводит к нежелательным последствиям – штрафам, пени и другим наказаниям. Поэтому к отношениям с кредитными организациями нужно подходить с большой ответственностью, в противном случае вас ждут серьезные осложнения.
Многие должники не знают, как поступить, если МФО подала заявление в полицию о мошенничестве  и потребовала от правоохранительных органов уголовного преследования должника. Прежде всего, следует помнить, что в панику впадать в таких ситуациях не стоит. Существуют пути выхода, о которых будет рассказано ниже.
В каких случаях МФО привлечет полицию
Микрофинансовая организация может обратиться в правоохранительные органы в следующих ситуациях:
• при подтасовывании персональной информации клиентом в процессе оформления онлайн-займа;
• при регулярных нарушениях долговых обязательств и опоздании с платежами по долгам;
• в случаях преднамеренного отказа от выполнения взятых долговых обязательств.
Оформление займов в МФО происходит по четко определенным и сформулированным правилам, которые прописаны в договорной документации. Заемщик заранее соглашается на условия кредитора и выбирает наиболее удобный график погашения задолженности. Следовательно, если эти правила будут нарушены, кредитор имеет право воспользоваться правовыми механизмами воздействия на клиента.
Одним из способов урегулирования вопроса является обращение в полицию. Хотя это не означает, что у должника не остается правовых методов защиты.
Пришла повестка в полицию. Как поступить?
При получении повестки из полиции нельзя скрываться и делать вид, что вы не обязаны реагировать на сигнал. С полицией нужно сотрудничать и выполнять все получаемые предписания.
Повестка не означает, что вас незамедлительно арестуют. Параллельно нужно обратиться в МФО, с которыми вас связывают долговые обязательства. Постарайтесь выяснить причины, по которым было составлено заявление. Также нужно разобраться в графике платежей и нарушениях, допущенных вами. Существует большая вероятность того, что вы стали жертвой мошенников, и по этой причине была оповещена полиция.
Данная сфера регулируется в соответствии со ст. 144 УПК РФ действующего федерального законодательства. Следовательно, вам необходимо разобраться в законе и принимать меры в соответствии с вашим конкретным случаем.
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