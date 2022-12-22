Удобные страны по качеству жизни: обзор от компании Migracia





Не всегда место, в котором мы появились на свет, является самым лучшим. В осознанном возрасте мы нередко понимаем, что хотим сменить место жительства. Однако скитания по всему миру с целью выбора желанного уголка – не выход. Будет потрачено огромное количество времени, средств, нервов. В каждой стране есть свои традиции и культура, которые могут быть для нас непонятны, а ваше поведение – оскорбительно для местных. Фатальной ошибкой может стать переезд в страну, в которой жители вам не подходят по менталитету.

Подбором страны для проживания необходимо заниматься заранее. Желательно, чтобы в выбранном государстве уважительно относились к своим гражданам, защищали их права, обеспечивали безопасность и достойный уровень жизни.

Специалисты компании Migracia , которая оказывает помощь в иммиграции за границу, на основании своего анализа представляют исчерпывающую информацию по странам, где жить комфортно. Основные из них приведены ниже.

Швейцария

Об этом государстве мы слышали еще в детстве, когда речь заходила о самых надежных банках в мире. Помимо банков и безопасности здесь продуманная система налогообложения и достойная оплата труда, что сделает пребывание в Швейцарии комфортном и обеспеченным. В стране отличная экология, средняя продолжительность жизни, если верить статистки – немного больше 80 лет. К тому же государство не принимает участие в конфликтах иных стран.

Ирландия

Сразу хочется отметить очень низкий уровень преступности, несмотря на то, что здесь очень «мягкое» законодательство. В Ирландии отмечают стабильность во многих сферах жизни. Граждане этой страны всегда толерантно относятся к другим жителям и иностранцам, здесь приятно находиться и общаться.

Норвегия

В целом это государство очень похоже на Швейцарию по безопасности, продолжительности жизни, прекрасной экологии, высокому уровню жизни высокий и достойной оплатой труда.

Исландия

Страна, в которой цены на коммунальные услуги вполне справедливы. Это первое, что хочется отметить. К тому же государство имеет прекрасные показатели уровня безопасности, продолжительности жизни и заботы об экологии. Граждане страны прекрасно относятся к иностранцам.

Кстати, некоторые источники в список оптимальных стран для проживания добавляют еще Финляндию, Канаду и Новую Зеландию.

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