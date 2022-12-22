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Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»

Телеком 22.12.2022 15:37
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22.12.2022 15:37


Начались съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой» (16+), который весной будущего года эксклюзивно покажет Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). В главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии», он войдет в линейку Wink Originals.
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки?Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.
Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. “Выжить любой ценой” — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.
Сюжет сериала выталкивает главного героя из зоны комфорта, который словно застрял в «дне сурка». На роль преобразившегося героя нуженбыл артист, способный не только достоверно сыграть депрессию, но и убедительно смотреться в экшн-сценах, которых в сериале не мало. Им стал Владимир Яглыч — яркий актер, который не раз доказывал, что даже внутри «силовых» ролей умеет показать сложный характер персонажа и драматизм, заложенный в истории. При этом он любит и умеет работать в комедиях.
Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить, — лаконично описывает Яглыч своего Бориса. В первые съемочные дни актера на площадке не узнать: у него окладистая и неопрятная борода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но эти радикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны для того, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем. Трюки для Яглыча ставит каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложнейшие сцены в лентах «Кома», «Одна», «Летчик» и других.
Режиссером проекта стал молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков. Редко, когда кино начинают снимать с первой сцены в сценарии, но в этот раз был именно этот случай.
Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер, — рассказал постановщик.
Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре минус14 градусов.
Фото со съемок:https://disk.yandex.ru/d/rrJDpJupZQS1Qg
О сериале
10 серий по 30 мин.
Жанр: комедия
Режиссер: Михаил Поляков
Продюсеры: Андрей Шишканов, Александр Косарим, Антон Володькин, Павел Воронин
Исполнительный продюсер: Александра Третьякова
Креативные продюсеры Денис Ворочай, Владимир Воронов, Илья Власьевский
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Художник-постановщик: Елизавета Москвина
Художник по костюмам: Вероника Сергеева
В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, НодариДжанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров, Алиса Руденко, Екатерина Кабак, Ирина Темичева и другие.
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