Интернет в поездках в Сочи для волгоградцев стал еще быстрее

Телеком 22.12.2022 13:51
0
22.12.2022 13:51
Инженеры МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в популярных туристических зонах к началу зимнего сезона. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц позволило увеличить емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета.
Модернизация коснулась 98% базовых станций этого частотного диапазона в Сочи.Работы затронули горную агломерацию, а также Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 25%. Помимо этого,специалисты провели дополнительную настройку оборудования для улучшения стабильности соединения при въезде в тоннели.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в крае с начала года отдохнули 16,3 млн человек, это на 5% больше, чем в 2021 г. До конца года турпоток может достичь 17 млн человек, это сопоставимо с рекордным 2019 годом. В зимнем сезоне 2022-2023 гг. турпоток в Краснодарском крае ожидается на уровне прежних лет — порядка 2,5 миллионов человек. В период новогодних праздников средний уровень загрузки черноморских курортов составит 70%, отелей горного кластера — 90-100%.
Абоненты МегаФона в этом году посещали сочинские курорты на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Наибольшей популярностью направление пользуется у жителей самого Краснодарского края, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей. Волгоградцы вошли в топ-10 по количеству путешественников в регион в зимний сезон. В среднем за поездку каждый турист из региона расходовал около 3 Гб интернета, этого хватит на публикацию 1,5 тысяч фотографий в соцсетях.
Реклама. ПАО «МегаФон»
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»22.12.2022 15:37
Телеком 22.12.2022 15:37
Волгоградцам представят оригинальные сериалы в формате книг в книжном сервисе22.12.2022 12:04
Телеком 22.12.2022 12:04
Истории победителей конкурса «Твоя история с билайном» попали в спектакль с участием Полины Кутеповой21.12.2022 13:22
Телеком 21.12.2022 13:22
Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайн20.12.2022 08:47
Телеком 20.12.2022 08:47
Улицы светодиодных фонарей: «Ростелеком» построил в Ростове-на-Дону умное освещение19.12.2022 15:27
Телеком 19.12.2022 15:27
Сервис «Ростелекома» обработал более половины звонков Единому оператору газификации19.12.2022 12:57
Телеком 19.12.2022 12:57
Облачные игры стали гибче: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой16.12.2022 11:49
Телеком 16.12.2022 11:49
Подписка Mixx и согревающий кофе: Tele2 предлагает волгоградцам сделать зиму ярче15.12.2022 15:17
Телеком 15.12.2022 15:17
МТС получила платиновый статус рейтинга лучших работодателей и открыла вакансии для волгоградцев14.12.2022 13:41
Телеком 14.12.2022 13:41
Новогодние мультфильмы с сурдопереводом покажут слабослышащим детям из Волгограда13.12.2022 15:02
Телеком 13.12.2022 15:02
«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов13.12.2022 14:02
Телеком 13.12.2022 14:02
Цифровое детство: «Ростелеком» выступил партнером областного фестиваля для школьников «Умный город»13.12.2022 12:34
Телеком 13.12.2022 12:34
В билайн стартовала новогодняя акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром»09.12.2022 17:28
Телеком 09.12.2022 17:28
«Ростелеком» стал «платиновым» работодателем по версии Forbes09.12.2022 14:16
Телеком 09.12.2022 14:16
Гигабит в секунду: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету волгоградского производителя агрохимии09.12.2022 10:31
Телеком 09.12.2022 10:31