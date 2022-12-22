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Интернет в поездках в Сочи для волгоградцев стал еще быстрее

Телеком 22.12.2022 13:51
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22.12.2022 13:51


Инженеры МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в популярных туристических зонах к началу зимнего сезона. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц позволило увеличить емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета.
Модернизация коснулась 98% базовых станций этого частотного диапазона в Сочи.Работы затронули горную агломерацию, а также Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 25%. Помимо этого,специалисты провели дополнительную настройку оборудования для улучшения стабильности соединения при въезде в тоннели.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в крае с начала года отдохнули 16,3 млн человек, это на 5% больше, чем в 2021 г. До конца года турпоток может достичь 17 млн человек, это сопоставимо с рекордным 2019 годом. В зимнем сезоне 2022-2023 гг. турпоток в Краснодарском крае ожидается на уровне прежних лет — порядка 2,5 миллионов человек. В период новогодних праздников средний уровень загрузки черноморских курортов составит 70%, отелей горного кластера — 90-100%.
Абоненты МегаФона в этом году посещали сочинские курорты на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Наибольшей популярностью направление пользуется у жителей самого Краснодарского края, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей. Волгоградцы вошли в топ-10 по количеству путешественников в регион в зимний сезон. В среднем за поездку каждый турист из региона расходовал около 3 Гб интернета, этого хватит на публикацию 1,5 тысяч фотографий в соцсетях.
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