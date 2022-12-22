Экономика 22.12.2022 11:55
0
22.12.2022 11:55
Аналитики Домклик прогнозируют, что декабрьский объём выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей. В декабре 2021 года клиенты банка взяли по этой программе ипотеку на 31,2 млрд рублей, то есть ожидается трёхкратный рост год к году.
Это говорит о том, что программы льготной ипотеки очень востребованы. Увеличению выдач в ноябре — декабре способствовали сезонный рост покупательской активности, новости о возможной отмене программы господдержки и ограничении ипотеки от застройщиков с околонулевыми ставками.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Мы полагаем, что больше всего ипотек по "Господдержке" будет выдано в Москве (14,4 млрд рублей), Московской области (8,7 млрд), Санкт-Петербурге (8,6 млрд), Краснодарском крае (6,8 млрд) и Тюменской области (6,4 млрд). Средний размер первоначального взноса по этой программе в Москве составляет 2,4 млн рублей, а в целом по стране — 1,4 млн».
По данным Домклик, всего с апреля 2020 года, когда стартовала «Господдержка», Сбер выдал по ней 490 тыс. кредитов на 1,45 трлн рублей.
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферу22.12.2022 17:20
Экономика 22.12.2022 17:20
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летие22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации ПАО Банк «ФК Открытие»22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Сбербанк нарастил долю на рынке кредитования малого бизнеса22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 января22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
ВТБ: спрос на розничные кредиты в декабре вышел на уровень прошлого года22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 35 копеек22.12.2022 08:10
Экономика 22.12.2022 08:10
Сбер стал лауреатом премии «Компания будущего — 2022»21.12.2022 15:47
Экономика 21.12.2022 15:47
Пользователи ВТБ Онлайн смогут защитить свою учетную запись с помощью чат-бота21.12.2022 15:21
Экономика 21.12.2022 15:21
Жители Волгограда рассказали о своих новогодних обещаниях21.12.2022 15:18
Экономика 21.12.2022 15:18
К налоговикам за информацией о ЕНС пришли 3500 волгоградцев21.12.2022 13:45
Экономика 21.12.2022 13:45
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР21.12.2022 12:54
Экономика 21.12.2022 12:54
Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Цифровизация малого бизнеса»21.12.2022 11:20
Экономика 21.12.2022 11:20