Сбербанк нарастил долю на рынке кредитования малого бизнеса

Экономика 22.12.2022 11:47
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22.12.2022 11:47
Сбербанк в текущем году нарастил свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса на 5 процентных пунктов — до 45%, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.
-Наша рыночная доля в кредитовании малых и средних предприятий выросла почти на 5 процентных пунктов и по состоянию на конец октября составляет более 45,5%, — сказал он.
По словам Попова, это стало возможным в том числе благодаря тому, что банк использовал финансирование в рамках программы льготного фондирования малого и среднего бизнеса на выдачу новых кредитов, а не на рефинансирование старых, как некоторые другие кредитные организации.
В этом году Сбербанк также смог привлечь новых клиентов среди самозанятых россиян. "В "Сбере" количество пользователей профильного сервиса "Свое дело" выросло в 1,6 раза и достигло 1,2 миллиона клиентов", — сообщил зампред правления банка.
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