Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России

Экономика 22.12.2022 11:43
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22.12.2022 11:43
Сбербанк ожидает, что продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, и цены на жилье в России продолжат снижаться, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости.
-Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос напервичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен... Они продолжат снижаться, - сказал Попов.
При этом зампред правления Сбербанка отметил, что важно разделять стоимость жилья с ипотекой и без. Напомним, что Президент России Владимир Путин на прошлой неделе озвучил новые параметры льготной ипотеки. Она будет продлена до 1 июля 2024 года.
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