Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России





Сбербанк ожидает, что продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, и цены на жилье в России продолжат снижаться, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости.

-Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен... Они продолжат снижаться, - сказал Попов.

При этом зампред правления Сбербанка отметил, что важно разделять стоимость жилья с ипотекой и без. Напомним, что Президент России Владимир Путин на прошлой неделе озвучил новые параметры льготной ипотеки. Она будет продлена до 1 июля 2024 года.



