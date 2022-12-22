



МТС объявляет о запуске нового проекта, в рамках которого оригинальные сериалы KION будут новеллизированы и переработаны в литературные произведения разных жанров. Главной особенностью новеллизаций хитов онлайн-кинотеатра МТС станет расширение вселенных сериалов: романы содержат дополнительные эпизоды и линии героев. Волгоградцы смогут оценить новый формат уже 23 декабря.

Популярный в мире, но новый для России, тренд на переработку сериальных сценариев в литературные произведения будет реализован в кросс-платформенном проекте онлайн-кинотеатра KION и сервиса «Строки» от МТС. Брендированная полка KION Books с новеллизациями оригинальных сериалов появится в приложении «Строки» 23 декабря. Также в сервисе запустятся кросс-рекомендации, предлагающие фильмы и сериалы, которые могут заинтересовать читателя.

— Волгоград с уверенностью можно назвать городом кинематографа. Здесь разворачивались действия многих советских и российских фильмов, повествующих об исторических событиях. В нашем регионе родились десятки талантливых актеров, музыкантов, певцов и комиков, которых сейчас знают не только в России, но и во всем мире. Среди них звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская, актер фильма «Аритмия» Александр Яценко, актриса Вера Сотникова. Благодаря тому, что сериальная индустрия развивается, визуальные форматы отчасти заменяют аудитории чтение книг. Появился новый жанр – аудиосериалы. Вместе с сервисом «Строки» от МТС мы решили переформатировать сериальные хиты KION в литературные произведения. Надеемся, волгоградцы оценят новый формат, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Книжные версии проектов KION будут интересны как поклонникам оригинальных сериалов, которые хотят лучше познакомиться с любимыми персонажами, так и читателям, которые не знакомы с первоисточниками и впервые окунутся во вселенные детективов «Коса» и «Хрустальный», драмеди «Почка» и «Клиника счастья», психологического триллера «Переговорщик».

Новеллизация фильмов и сериалов, как правило, дает читателю больше информации о событиях, которые были описаны в первоисточнике и остались за кадром. Кроме того, в новеллизацию могут быть включены сцены, которые были вырезаны на этапе финального монтажа сериала. Например, режиссер Квентин Тарантино сам адаптировал в романную форму свой фильм «Однажды в Голливуде»; американская писательница Голден Кристи написала роман по фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», в свою очередь поставленного по комиксам, а британский журналист Джеймс Сваллоу новеллизировал популярный фильм «Эффект бабочки».



