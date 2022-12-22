В Волгограде доверчивая юрист отдала мошенникам 4 млн рублей

Происшествия 22.12.2022 09:24
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22.12.2022 09:24
Мошенники похитили у консультанта правового отдела в Волгограде 4 миллиона рублей. Как сообщили в УМВД города, 45-летняя женщина рассказала полиции, что с 8 по 16 декабря ей звонили якобы сотрудники банка, которые сообщили о небезопасных операциях по ее счету. Спасти деньги, по их словам, можно только путем перевода их на «безопасный счет». Также они просили выявить нечистоплотных сотрудников банка, оформив кредит.
Женщина перевела аферистам более 1 миллиона личных сбережений и взяла около 3 миллионов в кредит. Все деньги она перевела на счет, который ей продиктовали мошенники. Потом она ждала звонка с подтверждением поступления денег на «безопасный счет», но не дождалась. Только тогда, осознав обман, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Проводится расследование.
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