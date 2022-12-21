Сбер стал лауреатом премии «Компания будущего — 2022»

Экономика 21.12.2022 15:47
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21.12.2022 15:47
Сбер получил премию «Компания будущего» в номинации «Цифровизация». Эксперты высоко оценили цифровые отраслевые решения для бизнеса, которые банк запустил первым в стране.
Сегодня предпринимателям доступны 6 отраслевых решений в таких сферах, как коммерческая недвижимость, ЖКХ, розничная торговля, оптовая торговля, транспорт и услуги. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнеса в конкретной отрасли. Подобными решениями уже воспользовались более 70 тысяч предпринимателей.
- Цифровизация бизнес-процессов — это уже не тренд или способ привлечь клиентов, а необходимость. Сегодня на полке Сбера практически нет продуктов, за которыми нужно идти в отделение банка. Чтобы наши клиенты также могли цифровизировать собственные бизнес-процессы, мы запустили бесплатные отраслевые решения. Например, наше решение для сферы услуг позволяет предпринимателям автоматизировать онлайн-запись клиентов, а решение для ретейла — видеть, как меняется поведение покупателей, и сравнивать основные показатели своих торговых точек с результатами конкурентов,- комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
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