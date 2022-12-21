Жители Волгограда рассказали о своих новогодних обещаниях

Экономика 21.12.2022 15:18
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21.12.2022 15:18
В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели.
Волгоградцы в 2023 году хотят найти новую работу, купить автомобиль и накрыть достойный новогодний стол. Такие результаты получили СберСтрахование жизни и СберСтрахование по итогам проведённого опроса.
Второй год подряд список наиболее популярных целей у россиян возглавляет желание найти достойную работу. Его озвучили 21% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. А в Волгограде этот показатель составил 22%.
На втором месте у волгоградцев — желание приобрести автомобиль (21%). Замыкает тройку популярных у волгоградцев желаний — стремление накрыть достойный новогодний стол и хорошо встретить праздник (как и в прошлом году 20%).
16% волгоградцев в наступающем году хотят похудеть, сесть на диету или начать правильно питаться. 8% обещают себе научиться инвестировать и выгодно размещать капитал.
За год больше волгоградцев решили копить и учиться управлять бюджетом (с 4% до 5%), посещать салоны красоты (с 4% до 6%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 3%), отправиться в новогоднее путешествие (с 1% до 3%). Снизилась доля тех, кто в новом году собирается получить второе высшее образование или квалификацию (с 6% до 5%). Начать ходить в спортзал по-прежнему хотели бы 9% опрошенных жителей Волгограда.
В топ новогодних обещаний у волгоградцев также вошли стремление купить квартиру или дом (11%), родить ребёнка (5%), открыть собственный бизнес (3%), переехать на новое место или вообще в другой город (по 2%).
Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.
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