Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Экономика 21.12.2022 12:54
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21.12.2022 12:54
Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК будут поддерживать экспортёров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (входят в группу Российского экспортного центра). Соответствующее рамочное соглашение подписали Сбербанк и АО «РОСЭКСИМБАНК».
Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортёры — для производства и последующего экспорта, импортёры-нерезиденты — для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России.
Это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК запустили совместный продукт «Кредит под аккредитив». Это инструмент, по которому РОСЭКСИМБАНК предоставляет экспортёру льготное финансирование (по постановлению Правительства РФ № 566), а Сбер закрывает кредитный риск заёмщика и готовит кредитную документацию по сделке.
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