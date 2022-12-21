Экономика

Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку с господдержкой

Экономика 21.12.2022 11:08
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21.12.2022 11:08


ВТБ принял решение сохранить сниженную ставку по «Ипотеке с господдержкой-2020»  для своих клиентов. По поручению президента РФ "Ипотека с господдержкой", запущенная в апреле 2020 года, будет продлена до середины 2024 года. При этом ставка по  программе составит не более 8%. 

ВТБ готов проводить первые сделки по новым условиям уже в начале января. Как сообщают в банке, заемщики смогут получить жилищный кредит с дисконтом 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Таким образом, минимальная ставка по программе в ВТБ составит 7,7%.

По оценке банка, в этом году российские заемщики могут оформить жилищных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей, а в следующем сохранят высокий уровень спроса за счет продления господдержки. При этом по льготным программам в 2023 г. ожидается рост выдач: до 1,2 трлн рублей по ипотеке с господдержкой и до 900 млрд рублей – по «семейной», которая будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет.

-Льготные программы не только оказывают поддержку заемщикам и застройщикам, но и  являются драйвером всего ипотечного рынка  – в этом году по ним проходит каждая вторая сделка, поэтому решение об их модернизации стало для отрасли главным событием декабря. Мы стремимся к тому, чтобы даже с учетом повышения ставки по госпрограмме она оставалась максимально доступной для клиентов, поэтому приняли решение сохранить все ранее действовавшие по ней дисконты. В результате, с 1 января ставка для заемщиков ВТБ составит от 7,7%. Выдачи по новым условиям стартуют уже с начала января, подать заявки можно будет как в онлайн-каналах, так и в офисах банка, – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2022 года банк оформил свыше 183,5 жилищных кредитов, общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. В рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» за январь-ноябрь ВТБ предоставил 46 тыс. кредитов на 227 млрд рублей, что на 23% превысило результат за аналогичный период прошлого года. «Семейной ипотекой» в банке воспользовались 36 тыс. заемщиков, получив средства на 195 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
 


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