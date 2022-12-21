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Истории победителей конкурса «Твоя история с билайном» попали в спектакль с участием Полины Кутеповой

Телеком 21.12.2022 13:22
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21.12.2022 13:22


билайн подвел итоги масштабного конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании. Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора  ВКонтакте. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.
Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких. В полуфинал конкурса вошла трогательная история жительницы Волгограда Ольги Шаповаловой «Как прекрасна жизнь!». Ольга рассказала, как ей удалось справится с тяжелым течением ковида благодаря SMS. Героиня долго лежала в больнице и ей становилось то легче, то опять тяжелее. В один из самых сложных периодов, когда Ольга была готова сдаться, она получила SMS от малознакомого человека со словами поддержки «Борись, ты сильная!». Это помогло Ольге воспрянуть духом и пойти на поправку.
Всего в билайне получили и обработали более пяти тысяч историй, и лишь пять из них, пройдя все этапы голосования, оказались в финале. 
Победителем конкурса стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Второе место занял Денис Лейком из Омска. В пятерку финалистов, помимо Василия Трофимова, также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа Елена Тарасова — один миллион рублей.
Подвести итоги конкурса в компании решили с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно, тщательно подбирали действующих лиц, углублялись в детали для совершенного нового прочтения историй полуфиналистов. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.
—  Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия билайна, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное, —  сказал генеральный директор билайна Александр Торбахов.
Запись спектакля по мотивом историй финалистов уже доступна здесь, а также в сообществе Вконтакте.
LatgBu9RS

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