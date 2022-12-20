На курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания

Экономика 20.12.2022 15:51
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20.12.2022 15:51
В зимнем сезоне 2022/2023 на всесезонном курорте «Манжерок» появилась новая услуга — вечернее катание. Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения. Одним из первых безопасность и качество вечернего катания оценил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Проекты «Открытие Инвестиции» — лауреаты премий «Эффективное образование 2022» и Digital Leaders Award20.12.2022 14:50
Экономика 20.12.2022 14:50
ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 202220.12.2022 14:12
Экономика 20.12.2022 14:12
Союзмаш России направил рисунки детей и подарки на фронт20.12.2022 13:36
Экономика 20.12.2022 13:36
Банк «Открытие» упростил перечисление зарплаты для предпринимателей20.12.2022 12:49
Экономика 20.12.2022 12:49
Банк Уралсиб запустил совместную с официальным дилером Subaru программу автокредитования20.12.2022 11:30
Экономика 20.12.2022 11:30
Отраслевыми решениями Сбербанка для бизнеса воспользовалось более 70 тысяч предпринимателей20.12.2022 11:11
Экономика 20.12.2022 11:11
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%20.12.2022 10:25
Экономика 20.12.2022 10:25
«Волгоградэнергосбыт» в декабре решил согреть клиентов заботой и вниманием20.12.2022 10:02
Экономика 20.12.2022 10:02
Долги погашены: суд прекратил дело о банкротстве волгоградского совхоза-гиганта19.12.2022 19:38
Экономика 19.12.2022 19:38
В Волгограде назвали компанию, которая построит котельную за 2 миллиарда19.12.2022 15:33
Экономика 19.12.2022 15:33
В обжимном-крупносортном цехе «Красного Октября» завершили самый масштабный ремонт в 2022 году19.12.2022 14:52
Экономика 19.12.2022 14:52
НПФ «Открытие» отказался от применения регуляторных мер послабления для оценки активов19.12.2022 12:56
Экономика 19.12.2022 12:56
ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран19.12.2022 11:59
Экономика 19.12.2022 11:59
«Росгосстрах»: вернуться к нормальной жизни после болезни можно «С новыми силами»19.12.2022 10:06
Экономика 19.12.2022 10:06
Волгоградцам предлагают работу за 500 тысяч рублей в шахте19.12.2022 08:24
Экономика 19.12.2022 08:24