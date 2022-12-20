Проекты «Открытие Инвестиции» — лауреаты премий «Эффективное образование 2022» и Digital Leaders Award
Экономика 20.12.2022 14:50
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20.12.2022 14:50
В декабре 2022 года «Открытие Инвестиции»( бренд группы банка «Открытие») стали лауреатом премии «Эффективное образование 2022», победив сразу в двух номинациях: «Образовательные проекты» и «Онлайн-образование». Лауреатом еще одного конкурса — Digital Leaders Award — стал телеграм-бот «ОТС Бот», победивший в категории «Технологии инвестирования» в номинации «Чат-бот года».
В категории «Образовательные проекты» в номинации «Проект года» победу одержала разработанная «Открытие Инвестиции» онлайн-игра по финансовой грамотности для детей «Космоквест». В этой игре, рассчитанной на детей 8-10 лет, ребятам предстоит помочь космическому исследователю вернуться домой после крушения его корабля в галактике Финансов. Участников ждут космические приключения в поисках утерянных деталей корабля, встреча с инопланетянами и задания по финансовой грамотности. Играя, ребята учатся планировать бюджет, управлять доходами и расходами, копить на покупки и защищать себя от мошенников.
Для игры «Космоквест» это вторая награда в уходящем году — в ноябре «Космоквест» победил в премии Investment Leaders Forum & Award в номинации «Образовательный проект года».
Проект «Обучение Инвестициям» стал лучшим в категории «Онлайн-образование», получив награду в номинации «Онлайн-школа года». Этот проект — один из немногих интернет-ресурсов на рынке, который дает возможность получить прикладные знания в сфере финансов и научиться основам инвестирования в ценные бумаги. «Обучение Инвестициям» включает 13 образовательных онлайн-курсов по личным финансам и инвестициям от ведущих экспертов рынка. С 2013 по 2022 гг. обучение прошли более 200 тыс. человек. В ноябре 2022 года программа «Обучение инвестициям» победила в номинации «Лучшая школа для начинающих инвесторов» премии Investment Leaders Forum & Award-2022.
Проекты «Открытие Инвестиции» второй год подряд становятся лауреатами премии «Эффективное образование» — в 2021 году лауреатом конкурса стало издание об инвестициях и финансах «Открытый журнал», победившее в номинации «СМИ и блоги» как «Проект года».
Еще одним лауреатом в декабре стал телеграм-бот «ОТС Бот» «Открытие Инвестиции», получивший награду Digital Leaders Award в категории «Технологии инвестирования» в номинации «Чат-бот года».
Проект разработан для совершения сделок с еврооблигациями на внебиржевом рынке и дает инвестору возможность найти контрагента для торговли внебиржевыми инструментами в удобном формате чата. На данный момент количество зарегистрированных пользователей чат-бота превысило 1500 человек.
Проект ОТС Bot недавно завоевал победу в премии Investment Leaders Award-2022 в категории «Технологии инвестирования» в номинации «Чат-бот года».
— Обучение — один из важнейших аспектов нашей стратегии развития. Мы считаем своей задачей не только предоставлять брокерские услуги высочайшего качества, но и помочь инвестору приобрести навыки работы с ценными бумагами. Премия «Эффективное образование» — еще одно свидетельство признания высокого качества наших обучающих проектов со стороны профессионального сообщества. Для нас очень важна эта оценка — она говорит, что мы на верном пути, а наша работа по повышению финансовой грамотности востребована обществом и актуальна в текущих экономических условиях, — говорит начальник центра цифрового обучения «Открытие Инвестиции» Павел Смольников.
Премия «Эффективное образование» — престижный всероссийский конкурс в области образования для представителей бизнеса. Созданная для поддержки развития дополнительного, дистанционного, профессионального и корпоративного обучения, премия позволяет получить от ведущих российский экспертов независимую оценку по реализованным образовательным проектам.
Ежегодная премия Digital Leaders Award отмечает лучшие достижения в области цифровизации продуктов, процессов и сервисов. Этот конкурс — развитие проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет.
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